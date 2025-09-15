Monday, September 15, 2025
आटो चालक घायल महिला के इलाज से मुकरा, मुकदमा दर्ज

छह सितम्बर को हुए सड़क हादसे में घायल महिला के इलाज का खर्च वहन करने से आटो चालक मुकर गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ललपुरा थाना क्षेत्र के नंदेहरा निवासी अवधेश कुमार ने कोतवाली में दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह अपनी पत्नी मनीषा का महोबा से इलाज कराकर बाइक से लौट रहा था। तभी नरायच के पास ग्योडी निवासी आटो चालक श्यामबाबू ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।

अवधेश के अनुसार, हादसे के बाद आटो चालक उसके साथ कानपुर तक इलाज के लिए गया और बीस हजार रुपये भी दिए, लेकिन बाद में मौका पाकर फरार हो गया। अब जब इलाज में करीब एक लाख रुपये का खर्च आ रहा है, तो आटो चालक मुकर गया है।

कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

