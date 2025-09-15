Monday, September 15, 2025
किलाबंदी चेकिंग से यात्रियों में हड़कंप

744 यात्री दबोचे, रेलवे ने वसूले 3.75 लाख रुपये जुर्माना

आगरा। बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वालों के बीच हड़कंप मचाते हुए मंडल में मेगा किलाबंदी टिकट जांच अभियान चलाया गया। मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल के निर्देशन में हुए इस विशेष अभियान में एक ही दिन चार बड़े स्टेशनों आगरा छावनी, आगरा किला, मथुरा जंक्शन और ईदगाह जंक्शन पर रेलवे ने सख्ती दिखाई। बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा, बिना बुक सामान ले जाने और रेल परिसर में गंदगी फैलाने वालों को पकड़कर मौके पर ही जुर्माना वसूला गया। अचानक हुई इस कार्रवाई को देखकर अनियमित यात्री इधर-उधर भागने की कोशिश करते दिखे लेकिन रेलवे टीम ने उन्हें पकड़कर कार्रवाई पूरी की।

इस मेगा अभियान के दौरान आगरा छावनी स्टेशन पर 380 यात्रियों से 2,19,475 रुपये, आगरा किला पर 98 यात्रियों से 49,190 रुपये, मथुरा जंक्शन पर 186 यात्रियों से 69,675 रुपये और ईदगाह जंक्शन पर 80 यात्रियों से 37,250 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस तरह कुल 744 यात्रियों से 3,75,590 रुपये की वसूली हुई। इनमें 408 यात्री बिना टिकट पकड़े गए। 306 अनियमित यात्रा करते पाए गए और 30 यात्रियों पर रेल परिसर में गंदगी फैलाने का जुर्माना लगाया गया।

विभागीय अधिकारियों के कुशल निर्देशन में चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हृष्केश मौर्या ने किया। जबकि मंडल वाणिज्य प्रबंधक बीरेंद्र सिंह चौहान और सहायक वाणिज्य प्रबंधक कोचिंग संजय गौतम की देखरेख में पूरी टीम सक्रिय रही। इस दौरान मंडल वाणिज्य निरीक्षक आरके सिंह, मुख्य टिकट निरीक्षक हरती मीना, एसके वर्मा, संजीव अग्रवाल, गुलज़ार मोहम्मद, बलजीत सिंह, ईश्वरी प्रसाद, नागेन्द्र तिवारी और हेमंत कुमार समेत बड़ी संख्या में टिकट चेकिंग स्टाफ मौजूद रहा।

साथ ही रेलवे सुरक्षा बल की भी पर्याप्त तैनाती की गई। जनसंपर्क अधिकारी कु प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रकार की किलाबंदी जांच समय-समय पर लगातार कराई जाती हैं ताकि बिना टिकट व अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज और गंदगी फैलाने वालों पर अंकुश लगाया जा सके। यात्रियों से अपील की गई है कि वे उचित टिकट लेकर और निर्धारित सीमा से अधिक सामान बुक कराकर ही यात्रा करें तथा रेल परिसर में स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखें।

