Thursday, May 7, 2026
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मटका किंग सीजन 2 का ऐलान: प्राइम वीडियो पर फिर लौटेगा मटका का बड़ा खेल

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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प्राइम वीडियो मटका किंग सीजन 2: रिकॉर्ड-ब्रेकिंग सीजन 1 के बाद अब और बड़े दांव की बारी

पहले सीजन की ऐतिहासिक सफलता के बाद, जो अपने लॉन्च के हफ्ते में 17 देशों में नंबर 1 पर रही और 37 देशों में टॉप 10 में ट्रेंड किया, प्राइम वीडियो ने आधिकारिक तौर पर इस दिलचस्प ओरिजिनल सीरीज के सीजन 2 के निर्माण की घोषणा कर दी है।

प्राइम वीडियो, भारत के सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन ने आज घोषणा की है कि उसकी ब्रेकआउट ओरिजिनल ड्रामा सीरीज मटका किंग का सीजन 2 डेवलपमेंट में है, जो सीजन 1 की जबरदस्त सफलता के बाद आ रहा है। 1960 के दशक के तेजी से बदलते बॉम्बे की पृष्ठभूमि पर आधारित इस हाई-स्टेक्स ड्रामा ने अपनी दमदार कहानी के जरिए दर्शकों से गहरा जुड़ाव बनाया, जिसमें महत्वाकांक्षा, ताकत और पहचान की कहानी को शानदार परफॉर्मेंस और इमर्सिव स्टोरीटेलिंग के साथ पेश किया गया।

पहला सीजन पिछले दो सालों में इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखा गया नया स्क्रिप्टेड शो बनकर उभरा, जिसने ओपनिंग वीक में 37 देशों के टॉप 10 में जगह बनाई और 17 देशों में नंबर 1 रैंक हासिल की। दर्शकों से मिली जबरदस्त सराहना के साथ इस सीरीज ने फिर साबित किया है कि जड़ों से जुड़ी असली कहानियां भारत के दर्शकों के दिलों में गहराई से उतरती हैं।

‘मटका किंग’ सीजन 1 को अभय कोराने ने क्रिएट और लिखा है, जबकि नागराज पोपटराव मंजुले ने इसे क्रिएट, लिखा और डायरेक्ट किया है। इसे रॉय कपूर फिल्म्स, आटपाट और एसएमआर एंटरटेनमेंट के बैनर तले सिद्धार्थ रॉय कपूर, नागराज पोपटराव मंजुले, गार्गी कुलकर्णी, अश्विनी सिडवानी और आशीष आर्यन ने प्रोड्यूस किया है।

इस आठ-एपिसोड की सीरीज में विजय वर्मा लीड रोल में हैं, साथ ही कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव, भूपेंद्र जदावत और गुलशन ग्रोवर मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा भरत जाधव, गिरीश कुलकर्णी, जेमी लीवर, किशोर कदम, सायरस साहूकार, अर्पिता सेठिया, संभाजी तंगड़े, इश्त्याक खान, संजीव जोतंगिया और सिमरन अश्विनी जैसे कलाकारों ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से कहानी को और गहरा व असली बनाया है।

17 अप्रैल को लॉन्च हुई ‘मटका किंग’ सीजन 1 प्राइम वीडियो पर भारत समेत दुनिया भर के 240 देशों और क्षेत्रों में एक्सक्लूसिव रूप से स्ट्रीम हो रही है। मटका का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और न ही बृज भाटी का राज। मटका किंग सीजन 2 में असली दांव शुरू होगा, और अपडेट्स के लिए बने रहें!

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