बस की टक्कर से किसान की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम

बिंदकी/फतेहपुर। थाना जाफरगंज क्षेत्र के गहरू खेड़ा गांव के समीप मंगलवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसे में एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जोनिहा-अमौली मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे कई घंटों तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा।

जानकारी के अनुसार, मंसूरपुर गांव निवासी किसान राम अवतार (55) मंगलवार शाम करीब 7 बजे अपने पशुओं के साथ जंगल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गहरू खेड़ा के पास तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद दो पड़िया भी घायल हो गईं।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। जाम के चलते जोनिहा-अमौली मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक लोग नहीं माने।

करीब चार घंटे बाद देर रात जाम खुल सका, तब जाकर पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और दोषी चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।