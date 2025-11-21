Friday, November 21, 2025
spot_img
HomeMarqueeयू–डायस और बोर्ड परिणाम में बड़ा फर्क: वेदी इंटर नेशनल स्कूल पर...
MarqueeUttar PradeshOther

यू–डायस और बोर्ड परिणाम में बड़ा फर्क: वेदी इंटर नेशनल स्कूल पर लापरवाही का आरोप, डीआईओएस ने 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
76

बरेली। पीलीभीत बाईपास रोड स्थित वेदी इंटर नेशनल स्कूल पर छात्र के शैक्षणिक रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आज़ाद नगर कॉलोनी कटरा चांद खाँ निवासी सौरभ गुप्ता ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को दी शिकायत में कहा है कि उनके पुत्र देव गुप्ता के परिणाम को लेकर स्कूल की लापरवाही ने उसका पूरा साल खराब कर दिया।

शिकायतकर्ता के अनुसार देव गुप्ता ने सत्र 2025-26 में इण्टरमीडिएट की परीक्षा दी थी। सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट में छात्र फेल बताया गया है। कम्पार्टमेंट परीक्षा में भी सफलता न मिलने के बाद अभिभावक ने बच्चे का एडमिशन दूसरे स्कूल में कराना चाहा।

लेकिन जब विद्यालय ने छात्र का विवरण यू–डायस पोर्टल से मिलान किया तो वहां उसी छात्र को “पास” दिखाया गया, जबकि बोर्ड परिणाम इसके ठीक उलट है। अभिभावक का कहना है कि बोर्ड और सरकारी पोर्टल के रिकॉर्ड में यह बड़ी विसंगति न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि उनके बच्चे का एडमिशन भी नहीं हो पाया, जिससे उसका पूरा शैक्षणिक वर्ष नष्ट हो गया। उन्होंने इसकी विस्तृत जांच की मांग की है।

शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत कुमार ने विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। डीआईओएस ने आदेश में कहा है कि शिकायतकर्ता के पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विस्तृत आख्या 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में गलत डेटा अपलोड या अन्य लापरवाही सिद्ध हुई तो विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक का आरोप है कि स्कूल की गलती से बच्चे का भविष्य दांव पर लग गया है। बोर्ड फेल बता रहा है और यू–डायस पर पास, यह कैसे संभव है?

इस मामले ने जिले में शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और सरकारी पोर्टल की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Previous article
उम्मीद पोर्टल पर वक्फ दर्ज कराने को लेकर लगी भीड़, शिया समुदाए में दिखा जोश
Next article
पीएम आवास योजना ग्रामीण की प्रगति पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न, 30 नवंबर तक 228 अपूर्ण आवास पूरा करने के निर्देश
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved