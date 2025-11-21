Friday, November 21, 2025
spot_img
उम्मीद पोर्टल पर वक्फ दर्ज कराने को लेकर लगी भीड़, शिया समुदाए में दिखा जोश

बाराबंकी। ज़िलें में उम्मीद पोर्टल पंजीकरण अनिवार्य का काम लगभग 40 प्रतिशत पूरा हो चुका है। प्रदेश में पंजीकरण करवाने में चौथे स्थान पर पहुँच चुका है। वक्फ संम्पतियो को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने को लेकर जिले में बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसकी जानकारी देते हुवे जनपद के शिया वक्फ के नोडल अधिकारी मंज़र अब्बास रिज़वी नें बताया की उम्मीद पोर्टल क़ा काम दिन रात किया जा रहा हैं, जिसमे उन की पूरी टीम काम क़र रही हैं, और आशा की जाती हैं की समय के रहते पोर्टल क़ा काम पूरा हो जायेगा, थोड़ी मुश्किलों क़ा सामना करना पड़ रहा हैं मगर अगर थोड़ा सा सारे औकाफो के मुत्वल्ली एक्टिव हो जाये तो जल्द से जल्द पोर्टल क़ा काम पूरा हो जायेगा। जिन लोगो के पास पूरे पेपर नहीं हैं, उनको वक्फ बोर्ड लखनऊ से और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाराबंकी से संपर्क करके मुतावलियो को वक्फ पेपर उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किये जा रहे है और इस काम मे वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय पूरा सहयोग दें रहा हैं।

श्री रिज़वी ने आगे कहा कि मुतवल्लीओ के सहयोग से ही बहुत तेज़ी से ज़िलें में शिया वक्फ दर्ज हो पा रहे हैं, जो समय सीमा भारत सरकार से मिली हैं 5 दिसम्बर उसको देखते हुवे सभी औकाफ वालो चाहे वो सुन्नी वक्फ जे हो या शिया वक्फ कैसे उनको जागरूक होने की सख्त ज़रूरत हैं,तब ही ये काम संभव हो पायेगा। उम्मीद पोर्टल में वक्फ दर्ज कराने में सुन्नी वक्फ बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर चल रहा हैं, जिसका कार्य मुग़ल दरबार कैम्पस में चल रहा हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अब्बास ज़ैदी ने सभी शिया सुन्नियों के मुतवल्लीओ से अपील की है कि समय कम बचा है जल्द से जल्द वक्फ संम्पतियो को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराए। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी ने वक्फ नही दर्ज कराई तो वो सम्पति सरकार में चली जाएंगी। स्टेशन रोड वारसी मार्केट में शिया नोडल अधिकारी मंज़र अब्बास के ऑफिस में लगातार जनपद के विभिन्न वक्फ मुतवल्लीओ का हुजूम लगा हुआ है और आमिर रज़ा, अधिवक्ता मोहम्मद अब्बास, जौहर अब्बास, समर अब्बास दिन रात मेहनत करके वक्फ को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने काम कर रहे है।

