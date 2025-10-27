सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कुर्मी क्षत्रिय सभा का भव्य आयोजन, मेधावी और सीनियर सिटीजन होंगे सम्मानित

बरेली। कुर्मी क्षत्रिय सभा सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर को ब्रह्मपुरा स्थित सरदार पटेल स्मारक कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास में भव्य समारोह आयोजित करेगी। रविवार को सभा के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की।

सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद छत्रपाल गंगवार शामिल होंगे। वहीं अतिविशिष्ट अतिथियों में जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक डॉ. एम.पी. आर्य, पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह गंगवार (वीरू), अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष श्रुति गंगवार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ऐबरन कुमार गंगवार, उषा गंगवार, नीरू पटेल, पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार, नरेन्द्र पाल सिंह गंगवार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे होगा और यह शाम 4:30 बजे तक चलेगा। इस दौरान पटेल स्मारिका का विमोचन किया जाएगा और कुर्मी क्षत्रिय सभा की वर्तमान गतिविधियों व भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। मुख्य अतिथि मेधावी छात्र-छात्राओं और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करेंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अध्यक्ष केपी सेन गंगवार, उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह, आरसी लाल, आडीटर मनोज बाबू, मीडिया प्रभारी देश दीपक गंगवार, सदस्य अरविंद पटेल, डॉ. उग्रसेन गंगवार, अमित गंगवार, खेमेन्द्र पाल सिंह, मनोहर लाल गंगवार, भद्रपाल गंगवार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।