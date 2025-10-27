भारतीय समाज की मूल इकाई व्यक्ति नहीं, बल्कि कुटुंब है- रमेश

हम दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं- कुलपति

आज परिवार का टूटना और बिखरना समाज की सबसे बड़ी समस्या बन गया है : प्राचार्य

सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा रविवार को रघुवर प्रसाद जायसवाल सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में कुटुंब प्रबोधन स्नेह मिलन कार्यक्रम में दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संघ के प्रांत प्रचारक रमेश ने कहा कि भारतीय समाज की मूल इकाई व्यक्ति नहीं, बल्कि कुटुंब है। कृषि, संस्कृति, संस्कार और नैतिकता यही भारतीय जीवन के आधार स्तंभ हैं। कहा कि संघ कीडॉ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के सिद्धांत को सर्वोपरि मानता है, जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की भावना देता है। यह दृष्टिकोण भारत की प्राचीन सोच और वैश्विक कल्याण के आदर्श का प्रतीक है।

कहा कि संघ का कार्य केवल संगठन निर्माण नहीं, बल्कि समाज में समरसता, सहयोग और आत्मीयता को सशक्त बनाना है। स्वयंसेवकों का समर्पण ही समाज परिवर्तन की सच्ची आधारशिला है। कार्यक्रम में गोरक्ष प्रांत के प्रांत बौद्धिक शिक्षण प्रमुख एवं शिवपति महाविद्यालय, शोहरतगढ़ के प्राचार्य डॉ. अरविंद सिंह ने कहा कि आज परिवार का टूटना और बिखरना समाज की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। हमें कार्य के प्रति जोर लगाना है, शोर नहीं करना है। कहा कि कुटुंब ही वह कार्यशाला है जहां संस्कार, संस्कृति और नैतिक मूल्य के माध्यम से सच्चे मानव का निर्माण होता है।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. कविता शाह ने कहा कि यह अवसर विशेष है जब हम दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। सनातन ही संघ है, भारत ही संघ है और संघ ही सनातन है। संघ के कार्यों में भावनात्मक एकता, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा की भावना समाज को एक सूत्र में पिरोती है। अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक सरदार रोमी ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से वातावरण को भक्ति और उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और एकलगीत के साथ हुआ। तत्पश्चात सरस्वती विद्या मंदिर परिवार के छात्रों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। अंत में मां सरस्वती की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

इस अवसर पर सह प्रांत प्रचारक सुरजीत, जिला संघचालक गोकुल गोयल, विभाग प्रचारक राजीव नयन, सह विभाग प्रचारक अजीत, विभाग कार्यवाह शिवमूर्ति, सह विभाग कार्यवाह हरिश्चंद्र, जिला प्रचारक विशाल, नागेंद्र, विनय, जिला कार्यवाह शिवेंद्र सिंह, अविनाश जायसवाल, मनोज शर्मा , नंदलाल रस्तोगी, शंभूनाथ गुप्ता, सौरभ, धनन्जय रस्तोगी, मोहित जी, राजकुमार अग्रहरि, अभय, अरुणेश, बिपुल सिंह, अविनाश मिश्रा उपस्थित रहे।