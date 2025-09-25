एशिया कप 2025 के बीच गुरुवार को वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्‍ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान किया गया। शुभमन गिल की कप्‍तानी वाली इस 15 सदस्‍यीय टीम में इंग्‍लैंड दौरे से कई बदलाव किए गए हैं। चोट से उबर रहे विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत इस सीरीज का हिस्‍सा नहीं हैं। ऐसे में रवींद्र जडेजा को उपकप्‍तानी की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है।

एशिया कप 2025 के बीच गुरुवार को वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्‍ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान किया गया। शुभमन गिल की कप्‍तानी वाली इस 15 सदस्‍यीय टीम में इंग्‍लैंड दौरे से कई बदलाव किए गए हैं। चोट से उबर रहे विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत इस सीरीज का हिस्‍सा नहीं हैं। ऐसे में रवींद्र जडेजा को उपकप्‍तानी की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है।

पडिक्‍कल की हुई वापसी

देवदत्‍त पडिक्‍कल की टेस्‍ट टीम में वापसी हुई है। वहीं करुण नायर को पत्‍ता कटा है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद नायर को टीम से बाहर कर दिया गया था। चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर ने कहा कि टीम को उनसे और उम्मीदें थीं।

उन्होंने कहा, “हमें करुण नायर से और उम्मीदें थीं। यह सिर्फ एक पारी नहीं हो सकती। पडिक्कल ज्‍यादा मौके दे सकते हैं। हम सभी को 15-20 मौके देना चाहेंगे, लेकिन इन परिस्थितियों में यह संभव नहीं है।”

इन प्‍लेयर्स का कटा पत्‍ता

शार्दुल ठाकुर, अभिमन्‍यू ईश्‍वरन, अर्शदीप सिंह, आकाश दीप और हर्षित राणा इंग्‍लैंड दौरे पर भारतीय टीम का हिस्‍सा थे। हालांकि, वेस्‍टइंडीज के खिलाफ उन्‍हें भारतीय स्‍क्वॉड में नहीं चुना गया है। फॉर्म में चल रहे तमिलनाडु के विकेटकीपर बल्लेबाज नारायण जगदीशन को इंग्लैंड दौरे के दौरान पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया था। अब पंत की अनुपस्थिति में उन्‍हें टीम में चुना गया है। इसके अलावा ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी टीम में आए हैं।

वेस्टइंडीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल, एन जगदीसन।

इंग्‍लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), करुण नायर, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अभिमन्यु ईश्वरन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, आकाश दीप, हर्षित राणा, कुलदीप यादव।

