Thursday, September 25, 2025
अगस्त्य गोयल कौन हैं? US ओलंपियाड जीत ट्रंप के साथ आए नजर, यूपी से निकला कनेक्शन

अमेरिका की फिजिक्स टीम ने पेरिस में 2025 के अंतरराष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच स्वर्ण पदक जीते। इस टीम में अगस्त्य गोयल भी शामिल थे जिनसे राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मुलाकात की। भारतीय मूल के अगस्त्य गोयल के पिता स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर हैं। अगस्त्य ने IOI में दो बार स्वर्ण पदक जीता है और वे टेनिस संगीत और लंबी पैदल यात्रा के शौकीन हैं।

अमेरिका की फिजिक्स टीम में पेरिस में हुए साल 2025 के अंतरराष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड यानी IPhO में शानदार जीत हासिल की। इसके साथ ही सभी पांच स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए।

जीत दर्ज करने वाली अमेरिका की इस टीम में अगस्त्य गोयल, एलन ली, जोशुआ वांग, फियोडोर येवतुशेंको और ब्रायन झांग शामिल रहे। इन सभी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मुलाकात की है। युवा चैंपियनों को व्हाइट हाउस में सम्मानित किया गया। इस बीच भारत में अगस्त्य गोयल लेकर चर्चा होने लगी है। आइए आपको बताते हैं कौन हैं अगस्त्य गोयल

अगस्त्य गोयल कौन हैं?

ओलंपियाड में अमेरिकी विजेताओं में शामिल 17 वर्षीय अगस्त्य गोयल भी शामिल हैं। वह कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो स्थित हेनरी एम. गन हाई स्कूल में जूनियर छात्र हैं। वह भारतीय मूल के हैं। इस प्रतिभाशाली छात्र के पिता स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर आशीष गोयल हैं।

IOI में हासिल किया है दो बार स्वर्ण पदक

अगस्त्य गोयल ने इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स (IOI) में दो बार स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने 2024 में 600 में से 438.97 अंक प्राप्त करके विश्व स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया। वहीं, चीन के कांगयांग झोउ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए।

कई मौकों पर उनकी शैक्षणिक प्रतिभा की तुलना उनके पिता से की जाती है। अगस्त्य गोयल के पिता प्रोफेसर आशीष गोयल शिक्षा जगत में अपना करियर बनाने से पहले 1990 में भारत की प्रतिष्ठित IIT-JEE परीक्षा में टॉप किया था।

अगस्त्य का शिक्षा से बाहर का जीवन

अगस्त्य ने लिंक्डइन पर खुद को टेनिस, लंबी पैदल यात्रा, संगीत और तारों को निहारने का शौकीन बताया है। कहा जाता है कि वह गिटार और पियानो दोनों बजाते हैं। गायन का अनंद लेते हैं और अपने स्कूल के गायन दल में भी काफी सक्रिय रहे हैं। वह विश्वविद्यालय की टेनिस टीम, गन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्लब और बोर्ड गेम क्लब में भी भाग लेते हैं।

शुरू से ही रहे हैं फिजिक्स के शौकीन

बताया जाता है कि शुरू से ही अगस्त्य की रूचि अपने पिता के साथ लंबी पैदल यात्रा और कार की सवारी के दौराव शुरू हुई। हालांकि, शुरुआत में उनका झुकाव कंप्यूटर विज्ञान की ओर था, लेकिन 2023 की सर्दियों में उनका आकर्षण बदल गया। अगस्त्य के पिता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।

आशीष गोयल के पिता ने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी। आशीष गोयल वर्तमान में प्रबंधन विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एल्गोरिथम गेम थ्योरी, कम्प्यूटेशनल सोशल साइंस और कंप्यूटर नेटवर्क पर भी काम किया है।

