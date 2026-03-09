Monday, March 9, 2026
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन-गर्भवती महिलाओं को बांटे फल

बांसी सिद्धार्थनगर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत रविवार को पीएचसी (PHC) मिठवल बाजार में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का भी सफल आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के दर्जनों मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।गर्भवती महिलाओं की जांच और पोषण पर जोर कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया।

उपस्थित गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें आवश्यक दवाएं वितरित की गईं। महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए अधीक्षक डॉ. धर्मेंद्र चौधरी द्वारा उन्हें पौष्टिक फलों की टोकरी भेंट की गई।आशा बहुओं का सम्मान स्वास्थ्य सेवाओं को घर-घर तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आशा बहुओं को उनके उत्कृष्ट कार्य और समर्पण के लिए मंच पर पुरस्कृत किया गया। उन्हें उपहार देकर सम्मानित करते हुए उनके योगदान की सराहना की गई।

आरोग्य मेले के आंकड़े मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में कुल 45 मरीजों का पंजीकरण हुआ। इनमें से: 19 मरीजों की खून की जांच की गई। 09 गर्भवती महिलाओं का विशेष स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। विशेषज्ञों का संबोधन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिठवल के अधीक्षक डॉ. धर्मेंद्र चौधरी ने विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

वहीं, डॉ. रविशंकर त्रिपाठी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व और समाज में महिलाओं की सशक्त भूमिका पर प्रकाश डाला।इस अवसर पर डॉ. अर्पण पाठक, फार्मासिस्ट पूजा, उमेश धर द्विवेदी, महेंद्र, अभिषेक, अभिनव, चंद्रशेखर गिरी, जमीला खातून, विनीता, नेहा, संजू, वंदना, गौरी सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय महिलाएं और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे।

