Wednesday, October 29, 2025
हरदोई संडीला: मुख्य चौराहे पर शौचालय की कमी, अवैध कब्जे से बढ़ रही परेशानी!

संडीला के मुख्य चौराहे पर सार्वजनिक शौचालय न होने से यात्रियों और स्थानीयों को भारी परेशानी हो रही है। आबकारी विभाग के पीछे बना शौचालय कुछ दुकानदारों के अवैध कब्जे में है, जिससे इसका इस्तेमाल असंभव हो गया चौराहा रोडवेज बस अड्डे के निकट होने से रोज सैकड़ों यात्री आते-जाते हैं, लेकिन शौचालय न होने पर उन्हें खुले में ही सहारा लेना पड़ता है।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है नगर पालिका को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीन माह पहले महावीर झंडा मेले के दौरान भी यह मुद्दा उच्च अधिकारियों के सामने उठा था। विवाद के बावजूद अवैध दुकानों को हटाने का कोई कदम नहीं उठा दुकानदारों से बात करने पर उन्होंने कब्जा हटाने से साफ इंकार कर दिया।

संडीला नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मोहम्मद रईस अंसारी का कार्यालय भी इसी जगह के पास है, लेकिन उनकी ओर से भी कोई ठोस कदम नहीं उठा निवासियों ने संडीला एसडीएम से भी गुहार लगाई थी, पर निस्तारण नहीं हुआ। एक स्थानीय ने कहा, “शौचालय चालू करवाने के लिए बार-बार आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अफसरों की लापरवाही से समस्या बनी हुई है नगर पालिका अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सर्वे कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्थानीयों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

