Saturday, January 17, 2026
spot_img
HomeMarqueeभड़काऊ पोस्ट व फेक न्यूज फैलाने वाला हैदरी दल का सोशल मीडिया...
MarqueeUttar PradeshOther

भड़काऊ पोस्ट व फेक न्यूज फैलाने वाला हैदरी दल का सोशल मीडिया मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
62

बरेली। सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ पोस्ट कर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने तथा फर्जी खबरें फैलाने वाले हैदरी दल के सबसे बड़े सोशल मीडिया एकाउंट के मास्टरमाइंड को थाना कोतवाली, बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी 15 जनवरी को पुराना रोडवेज बस स्टैंड के पास से की गई।

पुलिस के अनुसार, पूर्व में हैदरी दल बरेली नामक सोशल मीडिया एकाउंट्स के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने एवं महिलाओं की लज्जा भंग करने से जुड़े मामलों में थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इन एकाउंट्स को मेटा को रिपोर्ट कर बंद कराया गया, लेकिन कुछ समय बाद पुनः सक्रिय होकर आपत्तिजनक पोस्ट व फेक न्यूज फैलाने लगे। इस पर 3 सितंबर को आईटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देशन में की गई साइबर व सर्विलांस जांच में पता चला कि इन एकाउंट्स का संचालन झारखंड के गिरिडीह जनपद से हो रहा है। पुलिस ने अभियुक्त मोहम्मद मजहर अंसारी पुत्र मोहम्मद अख्तर हुसैन निवासी ग्राम चम्पादाह, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह (झारखंड) को गिरफ्तार किया।

पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता था और अन्य घटनाओं के वीडियो को एडिट कर फर्जी खबरों के रूप में पोस्ट करता था। उसके पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब व फेसबुक पर लाखों फॉलोअर्स वाले कई एकाउंट्स पाए गए।

पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक रियलमी मोबाइल फोन बरामद किया है, जिससे सभी आपत्तिजनक सोशल मीडिया एकाउंट संचालित किए जा रहे थे। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक आदेश कुमार, उप निरीक्षक विक्रांत तोमर, कांस्टेबल हरिगोविंद एवं कांस्टेबल सोमेश कुमार शामिल रहे।

Previous article
जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया रानी लक्ष्मी मोह घाट का निरीक्षण
Next article
ग्राम पंचायत ढेकहरी खुर्द व कल्याण नगर उर्फ हिरदैनगर मे चौपाल कार्यक्रम का हुआ आयोजन
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved