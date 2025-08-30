Monday, September 1, 2025
spot_img
HomeMarqueeगुरु रंधावा ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपने गांव और...
MarqueeNational

गुरु रंधावा ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपने गांव और आसपास राहत कैंप लगाए

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
211

गायक गुरु रंधावा अपने संगीत से लोगों के दिल जीतते आए हैं। अब अपने हालिया कदम से उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह न केवल एक बेहतरीन गायक हैं, बल्कि एक शानदार इंसान भी हैं। हाल ही में पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से आई आपदा के समय, गुरु रंधावा एक बड़ी मदद के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत कैंप लगाए हैं।

इस बात की घोषणा करते हुए गुरु रंधावा ने इंस्टाग्राम पर लिखा,

“पंजाब और अन्य सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए प्रार्थनाएं। आइए, हम सभी अपनी-अपनी तरफ से मदद करें। मैंने अपने क्षेत्र डेरा बाबा नानक और अपने गांव धारोवाली के पास हेल्प कैंप लगाया है। किसी भी मदद के लिए कृपया संपर्क करें – +91 77196 54739”

समय पर इंसानियत की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और गुरु रंधावा का यह कदम उनके प्रशंसकों को बेहद प्रभावित कर गया है। उन्होंने बाढ़ की स्थिति की झलकियां भी शेयर कीं और सभी से प्रार्थना करने की अपील की कि हालात जल्द सुधरें।

https://www.instagram.com/share/BA8BzOpq9Y

Previous article
भाषा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved