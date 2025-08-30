भाषा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम

लखनऊ, 30 अगस्त 2025 – राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 30 अगस्त 2025 को ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में एक शानदार पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो. अजय तनेजा जी रहे। उन्होंने बैडमिंटन, कैरम, बेंच प्रेस, शॉट पुट थ्रो, और टेबल टेनिस जैसी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए।

कार्यक्रम में एक दिवसीय योग शिविर, निबंध प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, प्रो. अजय तनेजा जी ने विद्यार्थियों को खेल और शारीरिक फिटनेस के महत्व के बारे में प्रेरित किया। निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन में जिया जाफरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के रूप में डॉ. पूनम चौधरी, डॉ. बुशरा अलवेरा, डॉ. रामदास, डॉ. हैदर मेहंदी और डॉ. आराधना अस्थाना ने कार्य किया।

इस कार्यक्रम का आयोजन श्री मोहम्मद शारिक, शारीरिक शिक्षा विभाग, डॉ. नलिनी मिश्रा, समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना और डॉ. हसन मेहदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रम अधिकारी और विभिन्न विभागों के शिक्षक उपस्थित रहे।इस अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्रों और छात्राओं ने अपनी बढ़-चढ़कर भागीदारी दिखाई, जो कार्यक्रम की सफलता का मुख्य कारण बनी।