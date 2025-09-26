संस्थापक विवेकानंद ने किया नेशनल सेल्फ केयर टीम निर्माण

ललितपुर। नेशनल सेल्फ केयर टीम नोबेल सेल्फ केयर ट्रस्ट द्वारा संचालित रजिस्ट्रेशन संख्या 130/2025 है। संस्था के संस्थापक विवेकानंद ने बताया की नेशनल सेल्फ केयर टीम (एनएससीटी) सेवा परमो धर्म: की भावना से प्रेरित होकर हम सबका, हम सबके लिए, हम सबके द्वारा के समभाव से देश प्रदेश के सभीसंवर्गो के अंतर्गत आने वाले नागरिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, संविदाकर्मियों समेत सभी जनमानस की जरूरी आर्थिक, सामाजिक एवं विभिन्न प्रकार की सहायता हेतु बनाई गई टीमहै। इस टीम का उद्देश्य टीम से जुड़े हुए सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिवारों, आश्रितों को 50लाख से 1 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना, बेटियों की शादीमें सहयोग करना, गंभीर बीमारीमें उपचार हेतु मदद करना, पढ़ाई लिखाई हेतु सहायता करना, रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करानातथा विभिन्न सामाजिक सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन करना है।

टीम से जुडऩे वाले महिला अथवा पुरुष की उम्र 18 वर्ष से ऊपर तथा 55 वर्ष से कम हो तथा उत्तरप्रदेश का स्थाई नागरिक हो। किसी नागरिक (महिला/पुरुष) के साथ कुछ अनहोनी होने पर ही सहयोग लिया जाता है वो भी सीधे नॉमिनी के खातेमें देना होता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहतीहै। उक्त संस्था चार संवर्गो में बटी है। संवर्ग (सरकारी व संविदाकर्मी संवर्ग), इस संवर्ग के अंतर्गत प्रदेश के समस्त सरकारी विभाग एवं सरकारी बैंक में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संविदाकर्मी लोग जुड़ सकते है। संवर्ग (प्राइवेट कर्मी संवर्ग) इस संवर्ग के अंतर्गत प्रदेश के समस्त प्राइवेट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मी, प्राइवेट बैंक कर्मी एवं अन्य सभी प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत लोग जुड़ सकते है।

संवर्ग (प्रोफेशनल संवर्ग) इस संवर्ग के अंतर्गत प्रदेश के समस्त प्रोफेशनल संवर्ग से आने वाले लोग जुड़ सकते है। संवर्ग (अन्य संवर्ग) इस संवर्ग के अंतर्गत प्रदेश के उपरोक्त संवर्ग से इतर आने वाले गृहणी, रसोइया, किसान, स्टूडेंट आदि सभी लोग जुड़ सकते है। संस्था के सह संस्थापक सुधेश पाण्डेय, संजीव कुमार रजक, बबिता वर्मा, डा.फर्रुख हसन, अंकिता शुक्ला, अखिलेश मिश्रा, सुमन भटोनिया, विपुल मिश्रा, नरेन्द्र प्रताप गंगवार, अनिल वर्मा (सह संस्थापक/अध्यक्ष), अवनीश यादव (सह संस्थापक/मंत्री), योगराज सिंह चाहर, रविन्द्र यादव, प्रज्ञानंद, दीपक पाण्डेय (कोषाध्यक्ष), वेद प्रकाश (कोषाध्यक्ष), विवेक मिश्र (सह संस्थापक/संयोजक) के पद पर कार्यकर प्रदेश की जनता को सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास कर रहे।