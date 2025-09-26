सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में स्थापना दिवस मनाया गया

दिसंबर माह में अधिवक्ता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन जोधपुर में होगा- नीरज सिंह

इटावा। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जनपद इटावा इकाई द्वारा बुधवार को सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया।कार्यक्रम में मां सरस्वती के चित्र पर,माल्यार्पण कर,दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई।कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि अधिवक्ता परिषद काशी प्रांत उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री नीरज सिंह ने सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था कैसे और दुरुस्त हो,विधि जानकारी का विस्तार हो,हर गांव गरीब तक विधिक जानकारी कैसे पहुंचे,इन सबके लिए अधिवक्ता परिषद कार्य करता आ रहा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम किशोर वाजपेई ने संगठन और कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए बताया की अधिवक्ता परिषद निरंतर विधिक क्षेत्र में संविधान के हिसाब से कार्य करते हुए,समाज में समानता के साथ कार्य कर रहा है।आरएसएस विभाग संघ चालक विनोद चंद पाण्डेय ने कहा की सम्पूर्ण समाज और हम सबका सौभाग्य है की अधिवक्ता परिषद जैसा कानूनी क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन हम सबके बीच में है।जो कानूनी कार्य के साथ-साथ समाज में राष्ट्रवाद और भारतीयता के लिए कार्य करा रहा है।डीजीसी शिव कुमार शुक्ला ने सभी का संगठन में कार्य करने वाले सभी अधिवक्ता कार्यकर्ताओं , मंचासीन अतिथियों का आभार जताया।

उक्त सभी मंचासीन अतिथियों का जिले के अधिवक्ता परिषद कार्यकर्ताओ द्वारा, शॉल भेंटकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर , माला पहनाकर स्वागत किया गया।मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री नीरज सिंह ने बताया की दिसंबर माह में अधिवक्ता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन जोधपुर में होना है,इस बाबत सभी जिले की इकाइयों का पुनर्गठन होना शुरू हो गया।

जिसमे इटावा जिले की संगठन इकाई का भी गठन हुआ,जिसमे जिलाध्यक्ष पद पर एड०संजीव कुशवाहा,महामंत्री एड० सुबोध राजपूत,उपाध्यक्ष एड०अश्वनी सिंह,मोहित गोविंदा दुबे,ज्योतिराव,एवम कोषाध्याक्ष श्रवणजैन,जिला मीडिया प्रभारी एड०आदित्य मोहन शर्मा,जिला मंत्री पद पर कमल किशोर माथुर,निधि पाल,सचिन तिवारी,विवेक राजपूत और जिला कार्यसमिति सदस्य सत्यप्रकाश जाटव,नेहा सिंह,अजीत तोमर,मंजू शाक्य,जयंत बौद्ध,तुषार गुप्त,लव राजपूत,बलवीर राजपूत,सदस्य के रूप में सभी पदाधिकारी मनोनित किए गए। उक्त अन्य कार्यकारिणी घोषित की गई। सभी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई।कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट आदित्य मोहन शर्मा ने किया।कार्यक्रम में एकल गीत एड० तरुण कुमार शुक्ला द्वारा सुनाया गया।

कार्यक्रम में विमल तिवारी,रमाकांत चतुर्वेदी,गौरव दीक्षित,तरुण शुक्ला, सत्येंद्र प्रताप चौहान,अनुराग दुबे,कमल माथुर,सुबोध राजपूत,मंजू शाक्य, आशीष तिवारी, कौशलेंद्र तोमर,अजीत तोमर, नितिन तिवारी,राजेश त्रिपाठी,बलवीर राजपुत,अनुराग दुबे,पीपी चौहान,अश्वनी सिंह,नेहा सिंह,योगेंद्र परिहार,तुषार, आरके वर्मा,सुभाष राजपूत,जयंत,तुषार, राजुल शुक्ला,अभिषेक तिवारी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।