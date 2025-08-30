Monday, September 1, 2025
जनता नगर अम्बेडकर पार्क में बौद्ध धम्म के अनुयायियों ने की बैठक

बौद्ध धम्म की शिक्षाओं पर हुआ संवाद

शुक्रवार को जनता नगर अम्बेडकर पार्क में बौद्ध धम्म के अनुयायियों की बैठक हुई। बैठक में बाबा साहब डॉ अम्बेडकर के मानवतावादी मूवमेंट के सभी कार्यकर्ताओं और नव बौद्धों से 16अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा में परिवार सहित शामिल होने की अपील की गई।

बौद्ध विहार सोइया से आए बौद्ध भिक्षु भंते प्रज्ञामित्र ने बौद्ध धम्म की शिक्षाओं पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध से सम्बंधित सभी स्थलों की यात्रा से हमें प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के विषय में अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति होती है।

बैठक में बामसेफ के जिला संयोजक संजीव भारती, विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद, विधानसभा प्रभारी शमशेर बौद्ध, विधानसभा सचिव राम फल फौजी, बलराम यादव, अम्बेडकर कल्याण समिति के संरक्षक इन्द्र पाल गौतम, अध्यक्ष गजाधर भीम, महामंत्री राम बली गौतम, प्रहलाद गौतम, फूलचंद बौद्ध, माखनलाल गौतम,संगम लाल मास्टर आदि मौजूद रहे।

मीडिया प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि धम्म यात्रा में सीटें सीमित हैं, इसलिए सभी लोग किराए की आधी धनराशि कमेटी के पास जमा करके अपनी सीट समय से बुक करा लें। 31अगस्त से 7 सितम्बर तक तक सिरमौर बौद्ध विहार सोइया में आयोजित वर्षा वास कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों।

