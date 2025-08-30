गीडा प्रशासन और उद्यमियों के साथ समस्याओं को लेकर बैठक सम्पन्न

गोरखपुर । शुक्रवार को समस्याओं को लेकर गीडा प्रशासन और उद्यमियों के बीच बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा आर डी पांडेय ने किया। बैठक मे अनेक समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। और उस समय से निस्तारण कराने का आश्वासन दिया गया।

समस्याओ ने नालियों मे बरसात के समय फैली गन्दगी, भूमिगत केविल कट जाने से विद्युत कटौती के साथ मरम्मत मे देरी, कर्मचारियों के वाहन खड़ा करने मे असुविधा, गीडा मे 13 फैक्ट्रियों के सामने इंटरलाॅकिंग के दौरान गढ्ढा खोद कर छोड़ दिया गया सहित अनेक समस्याओं को उठाया गया। जिसे समय से निस्तारण कराने का आश्वासन दिया गया।

इस दौरान एसडीएम अनुपम मिश्र, लघु उद्योग से सुधाँसू टीबरेवाल, विवेक अग्रवाल, अशोक शाव, उमेश छापरिया, चैंबर अध्यक्ष आर एन सिंह, उपाध्यक्ष प्रवीण मोदी, महामन्त्री आकाश जालान सहित अनेक लोग मौजूद थे।