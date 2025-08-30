Monday, September 1, 2025
spot_img
HomeMarqueeयूरिया की एक और रैक आई, किसानों को खाद की कमी नहीं
MarqueeUttar PradeshOther

यूरिया की एक और रैक आई, किसानों को खाद की कमी नहीं

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
95

अमेठी को प्राप्त हुई 3166.8 मीट्रिक टन इफको यूरिया की रैक

जिले के किसानों को राहत देते हुए अमेठी को 3166.8 मीट्रिक टन इफको यूरिया की रैक प्राप्त हुई है। इसमें कुल 70,412 बोरियां यूरिया उपलब्ध हैं।

जिला कृषि अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि प्राप्त यूरिया को चार इफको केंद्रों, 15 आईएफएफडीसी सेंटरों, 11 एग्री जंक्शन तथा सभी समितियों व संघों में वितरित किया जाएगा। साथ ही 610 मीट्रिक टन यूरिया रिज़र्व में रखा जाएगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर समितियों को भेजा जाएगा। जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में अमेठी में 5080 मीट्रिक टन यूरिया, 3261 मीट्रिक टन डीएपी, 2365 मीट्रिक टन एनपीके तथा 1298 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है।

किसान अपनी खतौनी लेकर नजदीकी समिति से खाद प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी उर्वरक बिक्री केंद्रों को निर्देशित किया है कि उर्वरक बिक्री रजिस्टर में किसान का मोबाइल नंबर और खतौनी नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। साथ ही अन्य जिलों के किसानों को किसी भी स्थिति में उर्वरक न दिया जाए। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित केंद्र के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसान भाई अनावश्यक रूप से परेशान न हों, सभी को उनकी आवश्यकता अनुसार खाद उपलब्ध कराई जाएगी।

Previous article
गीडा प्रशासन और उद्यमियों के साथ समस्याओं को लेकर बैठक सम्पन्न
Next article
ललितपुर में हैवानियत शौचालय में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से बलात्कार, आरोपी हिरासत में
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved