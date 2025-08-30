ललितपुर में हैवानियत शौचालय में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से बलात्कार, आरोपी हिरासत में

ललितपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में 28 अगस्त 2025 की सुबह लगभग 4.30 बजे एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एफआईआर के अनुसार जमालपुर तालबेहट निवासी एक व्यक्ति जो कि शहर में निवासरत है और कलारी में सेल्समैन के पद पर तैनात है ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि जब वह सुबह उठे तो आजादपुरा लेडियापुरा स्थित देशी कलारी के पास बने शौचालय में उन्होंने अपने पड़ोसी रामसिंह यादव को इलाके में घूमने वाली मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ बलात्कार करते हुए देखा। शिकायतकर्ता की आहट सुनते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अक्सर इलाके में भटकती रहती थी।

घटनास्थल और पुलिस कार्रवाई

वारदात कलारी के पास बने शौचालय में घटी, जो कोतवाली ललितपुर थाने से करीब 3 किमी पश्चिम में है। सूचना मिलते ही पुलिस ने बीएनएस, 2023 की धारा 64(2)(के) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह को सौंपी गई है।

आरोपी की पहचान

रामसिंह यादव, पुत्र सिरनाम यादव, निवासी लेडियापुरा आजादपुरा द्वितीय, गोविंदसागर बांध के पास ललितपुर के रूप में आरोपी की पहचान की गयी है।

शिकायतकर्ता की मांग

शिकायतकर्ता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश जारी है।

आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा

मानसिक रूप से अस्वस्थ्य महिला से दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आने के बाद एसपी मो. मुश्ताक के आदेश, एएसपी कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस ने प्रकरण में आरोपित मोहल्ला लेडिय़ापुरा निवासी रामसिंह यादव पुत्र सरनाम सिंह को हिरासत में ले लिया। हैवानियत करने वाले आरोपी को पकडऩे वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी, निरीक्षक अरविन्द्र कुमार व का.हरिओम राजपूत शामिल रहे।