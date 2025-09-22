Monday, September 22, 2025
हैंडपंप से पानी भरने को लेकर मारपीट, बुजुर्ग घायल

थाना क्षेत्र के जमरेही ऊपर गांव में हैंडपंप से पानी भरने को लेकर विवाद मारपीट में बदल गया। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

गांव निवासी राजेंद्र पुत्र रामसेवक ने आरोप लगाया कि उनकी बहू रुक्मा देवी हैंडपंप से पानी भरने गई थी। इस दौरान बाल्टी हटाने को लेकर रामबाबू और उसके पुत्र अमरकांत से कहासुनी हो गई। आरोप है कि अमरकांत ने उनकी बहू से मारपीट की और शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे राजेंद्र को भी लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया।

घटना में राजेंद्र के सिर में चोट आई है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

