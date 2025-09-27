Saturday, September 27, 2025
spot_img
HomeMarqueeमलगहिया गांव में विकास के नाम पर हो रहा फर्जी भुगतान
MarqueeUttar PradeshSiddharth Nagar

मलगहिया गांव में विकास के नाम पर हो रहा फर्जी भुगतान

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
64

विकास खंड बढ़नी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मलगहिया गांव में विकास के नाम पर किया जा रहा जमकर भ्रष्टाचार

बढ़नी सिद्धार्थनगर। विकास खंड बढ़नी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मलगहिया गांव में विकास के नाम पर ग्राम प्रधान व सचिव के द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार परत दर परत सामने आ रही है।

सूत्रो से मिली जानकारी अनुसार गांव में संचारी रोग व स्वच्छता हेतु ब्लीचिंग पाउडर चूना छिड़काव आदि के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। फिर भी जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नहर के आसपास पिच सड़क में राबिश पटाई के नाम पर करीब साठ हजार का भुगतान किया गया है। आंगनबाड़ी बाउंड्री वॉल मरम्मत के नाम पर करीब अस्सी हजार रूपए का फर्जी तरीके से भुगतान करने की बात कही जा रही है। वहीं कन्सन्ट्रेशन एमबी करने वाली जेई रेनू वर्मा का कहना है कि बाउंड्री वॉल का कोई स्टीमेट व एमबी नहीं हुआ है।

ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट के नाम पर भुगतान किया गया है जबकि ज्यादातर लाइटें खराब पड़ी हुई है। प्राथमिक विद्यालय में शौचालय मरम्मत कार्य, ठेला गाड़ी, स्टेशनरी, नाली निर्माण आदि के नाम पर धन निकासी तो की जा रही है लेकिन उसका कोई लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ज्यादातर विकास कागजों में सिमट कर रह गया है। जमीनी स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने मामले की जांच उच्चाधिकारियों से करते हुए कार्रवाई की मांग की है।

उक्त संबंध में खंड विकास अधिकारी बढ़नी का कहना है कि मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जायेगी।

Previous article
एमजीयूजी में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन
Next article
अफवाह के दौरान गोली चलने से कई घायल
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved