एमजीयूजी में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन
Gorakhpur

एमजीयूजी में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन

स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 56 लोगों ने किया रक्तदान

गोरखपुर। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर एमजीयूजी के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संकाय के तत्वावधान में स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत महायोगी गोरखनाथ चिकित्सालय एवं गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के सहयोग से शुक्रवार को रक्तदान शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन महायोगी गोरखनाथ चिकित्सालय में किया गया। इस अवसर पर 56 लोगों ने रक्तदान किया।

रक्तदान शिविर का शुभारंभ एमजीयूजी के कुलसचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव, महायोगी गोरखनाथ चिकित्सालय के निदेशक डॉ. हरिओम, नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्या डॉ. डीएस अजीथा और गुरु गोरखनाथ ब्लड बैंक के प्रभारी डॉ. अवधेश अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। रक्तदान से पूर्व2 सभी प्रतिभागियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

इस शिविर में कुल 152 सदस्यों ने पंजीकरण कराया तथा उनमें से 56 सदस्यों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले प्रमुख लोगों में कुलसचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव, डॉ. रोहित श्रीवास्तव, डॉ. दीपू मनोहर, अभिनव सिंह राठौर, कविता साहनी रुद्र प्रताप, प्रिंस, सिद्धार्थ, जया, वंदना, अंबालिका प्रजापति, रजनी, अनुष्का, स्वाति, वैभव, प्रियांशी, सत्यम, अभिनव सिंह, राम सागर यादव, प्रियांशी गुप्ता, मंदीप आदि शामिल रहे।

इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी ने बताया कि रक्तदान से न केवल किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है, बल्कि रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी यह लाभकारी होता है। रक्तदान महादान है और यह प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति का सामाजिक दायित्व है। शिविर के अंत मे सभी रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

आयोजन में प्रिया सिंह, लैब टेक्नीशियन चंद्रशेखर यादव, हर्ष गुप्ता, खुशी सिंह, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल एवं बीएएमएस के विद्यार्थी तथा सभी संकाय सदस्य सम्मिलित हुए।

जिला पंचायत कार्ययोजना में जलवायु जोखिमों के समावेशीकरण पर कार्यशाला सम्पन्न
मलगहिया गांव में विकास के नाम पर हो रहा फर्जी भुगतान
