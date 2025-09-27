Saturday, September 27, 2025
जिला पंचायत कार्ययोजना में जलवायु जोखिमों के समावेशीकरण पर कार्यशाला सम्पन्न

जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने हेतु प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी: अध्यक्ष

ललितपुर। गोरखपुर एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप एवं साई ज्योति संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय होटल आकाश में जिला पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन के समावेशीकरण हेतु स्टेकहोल्डर्स की एवं दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन ने दीप प्रज्जवलन करके किया। कार्यक्रम में सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में आये विशिष्ट अतिथि डॉ मजहर रशीदी एवं सुश्री अर्चना श्रीवास्तव ने विशेष रूप से उपस्थित रहकर सभी विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

कार्यशाला में उपस्थित विभिन्न वर्ग के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अध्यक्ष जिला पंचायत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज ग्राम स्तर पर भी गंभीर चुनौती बन चुका है। उन्होने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं स्थानीय निकायों और समुदायों को समस्या समाधान में सशक्त बनाने में सहायक होंगे। उन्होने कहा कि यदि अब भी हमने इस गंभीर मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो इसके परिणाम कष्टप्रद हो सकते है।

उन्होने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिये प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना आवश्यक है। उन्होंने उदाहरण के साथ समझाया कि हमने जल संरक्षण का काम कर अपने जनपद के भूगर्भ जल स्तर में सुधार किया है। वन एवं पर्यावरण संरक्षण किया जाना भी अति आवश्यक है। उन्होने कार्यशाला को समयानुकूल बताते हुए जिला पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में जलवायु संवेदनशील दृष्टिकोण को शामिल करने पर बल दिया।

कार्यशाला में विशेषज्ञों डॉ मजहर रशीदी एवं सुश्री अर्चना श्रीवास्तव ने द्वारा जलवायु जोखिम आकलन, जोखिम सुचित नियोजन, कृषि एवं जल प्रबंधन, तथा सामुदायिक सहभागिता के महत्व पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।

प्रतिभागियों में स0 मंजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार, लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा आचार्य जी, उमा शंकर चौबे पूर्व प्रधान, वासुदेव सिंह, शैलेन्द्र सागर, राजेन्द्र सिंह बजाज फाउंडेशन, सुनील जैन खजुजिया, कुन्ज बिहारी शर्मा, नन्दलाल राजपूत, मुकुल शर्मा, उत्कर्ष श्रीवास्तव, रुचिका सिंह बुन्देला, मोहनी जैन, सिद्ध गोपाल सिंह, सौरभ कुमार, ध्रुव साहू, अक्षय अलया, राकेश श्रीवास्तव, वृषभान सिंह रमेश श्रीवास्तव, रमन शर्मा , राम रतन प्रधान, नीरज गदयाना, दिनेश नायक रामपाल सिंह, ओमकेश यादव, नमामि गंगे से केतन दुबे जिला पर्यावरण समिति से विवेक कुशवाहा, सहित ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, महिला समूह, किसान संगठनों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्था के सचिव अजय श्रीवास्तव ने किया।
कार्यशाला के अंत में सामूहिक चर्चा एवं सुझाव संकलन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

