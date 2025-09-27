Saturday, September 27, 2025
डीआरएम ने महोबा रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण

यात्री सुविधाएं और सफाई व्यवस्था खराब पाए जाने पर, स्टेशन प्रबंधक को लगाई फटकार

महोबा। उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध सिंह ने गुरुवार की देर शाम को महोबा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। मानिकपुर स्टेशन से शुरू हुए निरीक्षण में उन्होंने कई कमियां पाईं। यात्री प्रतीक्षालय बंद मिला और सफाई व्यवस्था खराब थी। इस पर उन्होंने स्टेशन प्रबंधक अरविंद कुमार दोहरे को फटकार लगाई।

डीआरएम ने शौचालय की खराब व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि महोबा रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के 1337 स्टेशनों में शामिल है। इसलिए यहां बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। स्टेशन के पहले चरण की प्रगति की समीक्षा के बाद दूसरे चरण की योजनाओं की जांच की गई। यात्रियों से बातचीत में पता चला कि बांदा मेमो ट्रेन अक्सर लेट चलती है। ट्रेन में अवैध वेंडरों से यात्री परेशान हैं। डीआरएम ने आरपीएफ और कमर्शियल विभाग को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

स्टेशन परिसर में दुकानों से यात्री आवागमन में बाधा आ रही है। इस पर आरपीएफ और जीआरपी को कार्रवाई के आदेश दिए गए।

बेलाताल स्टेशन में स्थाई प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिए गए। महोबा स्टेशन के ब्लॉक सेक्शन के दोहरीकरण और नए स्टेशन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। डीआरएम ने बताया कि सभी कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं और नया स्टेशन जल्द बनकर तैयार होगा।

डीआरएम अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया कि महोबा रेलवे स्टेशन की सफाई, सुविधा और सुरक्षा स्तर यात्रियों की सुविधा के अनुरूप होनी चाहिए और इसके लिए सभी विभाग सतर्कता से काम करें।

