Saturday, September 27, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshHamirpurनवरात्रि और जुमे की नमाज़ को लेकर प्रशासन सख्त: हमीरपुर और राठ...
MarqueeUttar PradeshHamirpur

नवरात्रि और जुमे की नमाज़ को लेकर प्रशासन सख्त: हमीरपुर और राठ में एसपी व एडीएम ने परखी सुरक्षा व्यवस्था

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
68

हमीरपुर। नवरात्रि पर्व और जुमे की नमाज़ को देखते हुए, आज दिनांक 26 सितंबर 2025 को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हमीरपुर और राठ कस्बों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल का सघन निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

​राठ कस्बे में अपर जिलाधिकारी हमीरपुर और अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर ने पुलिस बल को चेक किया। वहीं, पुलिस अधीक्षक ने स्वयं कस्बा हमीरपुर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

​सुरक्षा व्यवस्था के मुख्य निर्देश:

​अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, प्रमुख मार्गों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों ही कस्बों में पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जिसका उद्देश्य आमजन में सुरक्षा की भावना पैदा करना और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी निगरानी रखना है।

​इसके अलावा, सभी थाना क्षेत्रों में नियमित गश्त एवं चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अधिकारियों ने आमजन से संवाद स्थापित कर त्योहारों को आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाए जाने की अपील भी की।

​इस निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी राठ एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

Previous article
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में स्थापना दिवस पर खेल प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन
Next article
डीआरएम ने महोबा रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved