नवरात्रि और जुमे की नमाज़ को लेकर प्रशासन सख्त: हमीरपुर और राठ में एसपी व एडीएम ने परखी सुरक्षा व्यवस्था

हमीरपुर। नवरात्रि पर्व और जुमे की नमाज़ को देखते हुए, आज दिनांक 26 सितंबर 2025 को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हमीरपुर और राठ कस्बों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल का सघन निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

​राठ कस्बे में अपर जिलाधिकारी हमीरपुर और अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर ने पुलिस बल को चेक किया। वहीं, पुलिस अधीक्षक ने स्वयं कस्बा हमीरपुर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

​सुरक्षा व्यवस्था के मुख्य निर्देश:

​अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, प्रमुख मार्गों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों ही कस्बों में पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जिसका उद्देश्य आमजन में सुरक्षा की भावना पैदा करना और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी निगरानी रखना है।

​इसके अलावा, सभी थाना क्षेत्रों में नियमित गश्त एवं चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अधिकारियों ने आमजन से संवाद स्थापित कर त्योहारों को आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाए जाने की अपील भी की।

​इस निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी राठ एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।