अफवाह के दौरान गोली चलने से कई घायल

एसडीएम सदर को कार्यवाही हेतु किया निर्देशित।

घायलों को दी सांत्वना, दोषी के विरुद्ध कार्यवाही का दिया आश्वासन।

महराजगंज। ग्राम सभा लक्ष्मीपुर एकडंगा के टोला पुरुषोत्तमपुर में रात्रि 9.30 बजे के आसपास गांव में चोरो के आने का शोर–शराबे क बीच गोली चलने की घटना में घायलों से जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया।

जिलाधिकारी ने सिटी सेंटर अस्पताल पहुंचकर नवर्दा पत्नी सीताराम उम्र लगभग (50 वर्ष), गीता पुत्री अनिरुद्ध (उम्र 14 वर्ष) तथा प्रतिमा (उम्र 17 वर्ष) का हालचाल लिया। जिलाधिकारी महोदय ने घायलों से संपूर्ण घटना की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों से भी मरीजों का हाल जाना। चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज चल रहा है।

जिलाधिकारी महोदय ने चिकित्सकों को घायलों के समुचित इलाज के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने घायलों को आश्वस्त किया कि दोषी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने घायलों के परिजनों से भी बात की और उन्हें उचित इलाज और दोषी के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर आश्वस्त किया। जिलाधिकारी महोदय ने एसडीएम सदर को भी आवश्यक कार्यवाही के सन्दर्भ में निर्देशित किया।

घायलों ने जिलाधिकारी महोदय को बताया कि गांव में रात में चोरी और ड्रोन उड़ने की अफवाह को लेकर सभी लोग एक जगह खड़े थे। इसी दौरान किसी व्यक्ति द्वारा गोली चलाई जाती है और इन सभी को गोली के छर्रे लगते हैं, जिससे सभी घायल हो जाते हैं। सभी घायलों को सिटी सेंटर हास्पिटल में भर्ती कराया गया। प्रतिमा को बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में रिफर कर दिया गया है।

इस अवसर पर एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार, सिटी हास्पिटल की चिकित्सक डॉ ज्योत्सना, डा0 प्रमोद पाण्डेय उपस्थित रहे।