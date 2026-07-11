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अपना दल (एस) की बैठक में संगठन मजबूती पर दिया गया बल

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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बिंदकी/फतेहपुर। अपना दल (एस) की विधानसभा स्तरीय बैठक शुक्रवार को कस्बे के कुंवरपुर रोड बाईपास चौराहा स्थित पटेल स्मार्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने तथा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हेमंत पटेल ने कहा कि संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अपने-अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाने तथा नाम और पद अंकित नेम प्लेट लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे संगठन की पहचान मजबूत होगी और आम लोगों के बीच पार्टी की सक्रियता का संदेश जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करें। अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए अभी से जनसंपर्क अभियान तेज करने की आवश्यकता है। बैठक में जोन एवं मंडल अध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने तथा नियमित रूप से कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित कर पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जोन अध्यक्ष करण पटेल, राजू पटेल, राहुल पटेल, जिला महासचिव सुनील कुमार पटेल, कुलदीप बाजपेई, शोभित पांडे, प्रीति पटेल, प्रीति श्रीवास्तव, सर्वेश कुशवाहा, बृजेश पटेल, राजू, अंकित, सुनील कुमार, शिवम, देवेंद्र सिंह पटेल सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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