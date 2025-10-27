ग्राम हसुपुरा में सम्राट अशोक स्तंभ की स्थापना हुई: जनअधिकार पार्टी के संस्थापक सांसद बाबूसिंह कुशवाहा ने अनावरण किया

उरई(जालौन)। ग्राम हसुपुरा रेंढर में देश के महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक के स्तंभ की स्थापना विधि विधान के साथ हुई। स्तंभ का मुख्य अतिथि के रूप में पधारे जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के जौनपुर निर्वाचित सांसद और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने अनावरण किया। अशोक सेना ट्रस्ट के अध्यक्ष इंद्रजीत कुशवाहा और उपाध्यक्ष प्रांशु कुशवाहा ने मुख्य अतिथि का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत सम्मान किया।

अपना दल अधिकार पार्टी के झांसी मंडल अध्यक्ष सुंदर सिंह कुशवाहा बरहा अपना दल एस के जिलाध्यक्ष अनिल कुदारी सह मंडल अध्यक्ष महाराज सिंह कुशवाहा युवा जिलाध्यक्ष लाल सिंह कुशवाहा लाल सिंह कुशवाहा बगिया उमाचरण कुशवाहा कोंच महेंद्र सिंह कुशवाहा सभासद कोंच अनिल कुशवाहा कुदारी बगिया केपी कुशवाहा लरियापुरा आनंद कुशवाहा हसुपुरा जितेंद्र कुशवाहा हसूपुरा प्रमोद कुशवाहा मनोज कुशवाहा कोंच डा भगवान सिंह राठौर अमित कुशवाहा धोरपुर, राहुल कुशवाहा घुसिया कौशलेंद्र कुशवाहा माधोगढ़ अमन कुशवाहा माधोगढ़ धीरेन्द्र कुशवाहा प्रिंस कुशवाहा उरई, डॉक्टर इंद्रपाल कुंवर सिंह कुशवाहा वीर सिंह कुशवाहा, शिवसिंह कुशवाहा मास्टर, नंदकिशोर , राम मूरत कुशवाहा लोना मदन कुशवाहा राम बाबू कुशवाहा पिया निरंजनपुर सहित तमाम लोग मौजूद थे।