Monday, October 27, 2025
नारायणपुरा पुलिया पर फिर हादसा: ग्रामीणों ने लगाया जाम

उरई (जालौन)। नारायणपुरा गांव के पास स्थित बंबा वाहन चालकों के लिए काल साबित हो रहा हैं। यहां एस आकार की मोड़ होने के चलते अक्सर यहां पर वाहन चालक संभल नहीं पाते हैं और वाहन समेत बंबा में गिरकर घायल हो जाते हैं। कभी कभार तो उनकी मौत तक हो जाती है। दो दिनों में यहां हुए दो हादसों में दो बाइक सवारों की मौत हुई और दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने यहां जाम लगाया। एसडीएम के आश्वासन के बाद जाम खुल सका।

जालौन से हरदोई गूजर रोड पर नारायणपुरा गांव के पास बंबा स्थित है। इस बंबा से होकर जो सड़क निकली है वह अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार की है। दोनों ओर तीखी मोड़ हैं। जब रात में तेज रफ्तार वाहन यहां से निकलते हैं तो उन्हें यह मोड़ दिखती नहीं है और वाहन चालक वाहन समेत बंबा में गिर जाते हैं। दो दिन पहले इस स्थान पर अमीटा गांव के दो युवकों की बाइक समेत बंबा में गिरने से मौत हो गई थी।

जालौन से झांसी जिले के जौरा गांव जा रहे दो युवक इस बंबा में फिर से गिर गए। जौरा गांव निवासी 28 वर्षीय अमित कुमार व 35 वर्षीय हाकिम सिंह बंबा में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हाकिम सिंह ने किसी तरह बंबा से निकलकर ग्रामीणों से मदद मांगी। ग्रामीणों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें उच्च संस्थान रेफर कर दिया गया।

घटना के बाद ग्रामीणों ने यहां पर जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी विनय कुमार मौर्य, नायब तहसीलदार गौरव कुमार व इंस्पेक्टर क्राइम जगदंबा प्रसाद दुबे मौके पर पहुंचे। ग्रामीण पुलिया बनवाने और संकेतक लगवाने की मांग कर रहे थे। जहां ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर बताया कि पिछले एक वर्ष में इस स्थान पर करीब आधा सैंकड़ा हादसे हो चुके हैं। जिनमें लगभग एक दर्जन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा कई लोग गंभीर और कई मामूली रूप से चुटहिल हुए हैं।

यहां तीखे मोड़ को लेकर न तो कोई संकेतक है, पुलिया भी टूटी है और स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। इसके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार मांग की गई है। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने पुलिया की रेलिंग बनवाने, संकेतक लगवाने और स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग एसडीएम से की। एसडीएम ने समस्सा का समाधान कराने का आश्वासन दिया जिसके बाद ही ग्रामीणें ने जाम खोला। इस दौरान करीब आधा घंटे तक यातायात बाधित रहा। इस मौके पर रामजी, सुमित कुमार, निक्की, नीतू, कृष्ण कुमार, नरेंद्र, विनय कुमार आदि मौजूद रहे।

