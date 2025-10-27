Monday, October 27, 2025
कोतवाली प्रभारी ने किया कम्हरिया मेले का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता
कोतवाली प्रभारी ने किया कम्हरिया मेले का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता

मौदहा (हमीरपुर)। बुन्देलखण्ड के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शुमार हजरत बाबा निजामी रहमतुल्लाह अलैह का 63वां सालाना उर्स 29 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक कम्हरिया में आयोजित होगा। मेले की तैयारियाँ जोरों पर हैं। इसी क्रम में कोतवाली प्रभारी उमेश कुमार सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ मेला क्षेत्र, मस्तान बाबा स्थल और तालाब परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा प्रबंधों का जायज़ा लिया तथा आयोजकों और ग्राम प्रधान से बातचीत की।

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र को तीन सेक्टरों में बाँटा गया है। यहाँ आठ निरीक्षक, पच्चीस उपनिरीक्षक और सौ से अधिक पुलिस व महिला सिपाही तैनात किए जा रहे हैं, साथ ही एक कम्पनी पीएसी भी मुस्तैद रहेगी। तालाब किनारे सुरक्षा के लिए स्थानीय तैराक वालंटियर्स की भी ड्यूटी लगाई गई है।

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जलाल उद्दीन ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा सफाई, पेयजल और श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। बाहर से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग स्थल तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही टैंकरों से पानी की आपूर्ति व मोबाइल शौचालयों की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

