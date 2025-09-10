Wednesday, September 10, 2025
विजनरी मेंटर अवार्ड से डॉ राजेंद्र राजपूत सम्मानित

अवधनामा ब्यूरो। गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और कम्युनिटी मेडिसिन विषय के आचार्य प्रो. डा. राजेंद्र राजपूत को त्रेता युग फाउंडेशन द्वारा डॉ सर्व पल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस समारोह (शिक्षक दिवस) शैक्षणिक योगदान के लिये डॉ एस राधाकृष्णन विजनरी मेंटर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया।उल्लेखनीय है कि “राष्ट्रपति पुरस्कार” और ‘अमेरिकन एक्सीलेंस अवार्ड इन कम्युनिटी हेल्थ एंड हॉलिस्टिक मेडिसिन’ से नवाजे जा चुके डॉ राजेंद्र राजपूत पिछले 25 वर्षों से पूरे भारत और विदेशों में किशोर यौन स्वास्थ, जीवन शैली रोगों, मानसिक स्वास्थ्य उन्नयन, करियर मार्गदर्शन एवं परामर्श द्वारा लाखों युवाओं का मार्गदर्शन कर चुकें है।

होम्योपैथिक मेडिकल एजुकेशन के अलावा इंटीग्रेटेड मेडिसीन, कम्युनिटी हेल्थ केयर, विकलांगता जांच एवं पहचान सहित विभिन्न परियोजनाओं का सफल संचालन आप करते हैं।अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य के अलावा साहित्य सृजन और पत्रकारिता में भी आप दखल रखते हैं, आपकी लगभग 10 किताबें, 4शोध ग्रन्थ और विभिन्न विषयों पर आलेख लगातार प्रकाशित होते रहते हैं।

आप कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, इंडियन स्कूल साइकोलॉजी संस्थाओं के प्रवर्तक, डॉ भीमराव अंबेडकर विश्व विद्यालय, आगरा के डीन, राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के विषय विशेषज्ञ और मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के प्रशिक्षक भी हैं।इस अवसर पर होम्योपैथिक के निदेशक डॉ प्रमोद सिंह, प्रो डा स्वतंत्र सिंह, डॉ बृजेंद्र सिंह(एम डी लैब्स), सेवाश्रम हॉस्पिटल के डॉ डी पी सिंह, न्यू होराइजन एकेडमी के श्री अमरनाथ राय, श्री अजय राय, प्रज्ञा प्रवाह के श्री माधव कृष्ण, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की बहन सुश्री निर्मला जी, प्रो डॉ सुबोध त्रिपाठी तथा पत्रकारिता जगत के विभिन्न मित्रों ने प्रसन्नता व्यक्त की है।

