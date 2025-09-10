मरीजों से अभद्रता करने वाले मौदहा सीएचसी कर्मचारी निलंबित

हमीरपुर। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौदहा के एक कर्मचारी द्वारा मरीजों से अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज करने का मामला जांच में सही पाया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है।

जिला सूचना कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो की जांच के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) ने समिति गठित की थी। समिति ने 2 सितम्बर को मौदहा सीएचसी का निरीक्षण कर बयान और साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति सीएचसी मौदहा में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काशिफ महमूद ही है और उसने मरीजों से गाली-गलौज की थी।

रिपोर्ट आने के बाद सीएमओ ने दोषी कर्मचारी काशिफ महमूद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।