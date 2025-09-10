हमीरपुर में 11 सितम्बर को लगेगा रोजगार मेला

हमीरपुर। जिला सेवायोजन कार्यालय, हमीरपुर में आगामी 11 सितम्बर (गुरुवार) को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला रोजगार सहायता प्रभारी अधिकारी आशीष कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।

उन्होंने बताया कि निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार आयोजित इस मेले में कई प्रतिष्ठित कंपनियां और नियोजक प्रतिभाग करेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी rojgaarsangam.up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों और फोटो सहित निर्धारित तिथि व समय पर रोजगार मेले में उपस्थित होना होगा। यदि कोई उम्मीदवार किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाता है तो वह सीधे भी मेले में प्रतिभाग कर सकता है।