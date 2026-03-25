Wednesday, March 25, 2026
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Dhurandhar 2: रियल लाइफ चौधरी असलम थे Sanjay Dutt के बिग फैन, ‘बाबा कॉप’ कहकर बुलाते थे लोग

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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Dhurandhar 2 में संजय दत्त द्वारा निभाए गए एस पी असलम का किरदार खूब तारीफें बटोर रहा है। वहीं दिलचस्प बात ये है कि रियल लाइफ चौधरी असलम संजय का बहुत बड़ा फैन था।

संजय दत्त को ‘धुरंधर’ फ्रैंचाइजी में अपने रोल के लिए काफी अटेंशन मिल रही है। इस फिल्म में, वह एक पाकिस्तानी पुलिस अफसर चौधरी असलम का किरदार निभा रहे हैं, जो इसी नाम के एक असली इंसान से प्रेरित है। लेकिन एक बात है जो लोगों का ध्यान खींच रही है। असल जिंदगी में, असलम संजय दत्त के फैन थे, जिसकी वजह से उनकी कास्टिंग एकदम सही लगती है। उनकी कहानी काफी दिलचस्प है, आइए जानते हैं-

आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनी ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) असली घटनाओं से प्रेरित है और कराची लयारी में मौजूद आतंकी नेटवर्क के इर्द गिर्द एक सेमी-फिक्शनल कहानी बुनती है। फिल्म में दिखाए गए SP चौधरी असलम भी उन किरदारों में से एक हैं जो असलियत पर आधारित हैं। वह इस इलाके में बड़े-बड़े ऑपरेशन चलाने के लिए जाने जाते थे।

संजय दत्त के फैन थे चौधरी असलम

मीडियो रिपोर्ट्स की मानें तो, असलम संजय दत्त (Sanjay Dutt) के इतने बड़े फैन थे कि उनके आस-पास के लोग उन्हें ‘बाबा कॉप’ कहकर बुलाते थे; यह निकनेम एक्टर की पॉपुलर इमेज से जुड़ा था।

चौधरी असलम और संजय दत्त का कनेक्शन

दिवंगत पुलिस अफसर के बारे में बात करते हुए अनिरुद्ध ने कहा, ‘लोग कहते थे कि वह तालिबान के शिकारी थे… एक नाम था ‘यारों का यार’… एक नाम था ‘बाबा कॉप’… ‘बाबा कॉप’ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह ‘खलनायक’ फिल्म देखने के बाद संजय दत्त के बहुत बड़े फैन बन गए थे’।

कौन था चौधरी असलम?

चौधरी असलम (Chaudhry Aslam) की असली कहानी उतनी ही जबरदस्त है जितनी कि फिल्म में दिखाई गई है। 1963 में जन्मे, उन्होंने 1980 के दशक में ASI के तौर पर सिंध पुलिस में शामिल हुए और कई इलाकों में सेवा दी। 2000 के दशक में, उन्हें लयारी टास्क फोर्स का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने कराची के कुछ सबसे सक्रिय गैंग नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन संभाले।

वे अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाने लगे और कई बड़े अपराधियों को पकड़ने का श्रेय उन्हें ही दिया गया। उनके काम की वजह से वे खुद भी निशाने पर आ गए। 2011 में, वे तालिबान के एक हमले में बाल-बाल बचे, जिससे एक ‘हाई-रिस्क’ अधिकारी के तौर पर उनकी शोहरत और बढ़ गई। बाद में, 2014 में, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) द्वारा किए गए एक बम धमाके में उनकी हत्या कर दी गई।

‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2) में, संजय दत्त ऑपरेशन लयारी और खुफिया प्रयासों के इर्द-गिर्द बुनी गई एक बड़ी कहानी के हिस्से के तौर पर इस बहुआयामी भूमिका में नजर आते हैं। रणवीर सिंह ने हमजा अली मजारी की भूमिका निभाई है, जो एक भारतीय जासूस है और आतंकवादियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में दाखिल होता है।

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