Amelia Kerr ने रचा इतिहास, रोहित शर्मा भी रह गए पीछे; क्रिकेट की दुनिया में पहली बार बना ये कीर्तिमान

न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर अमेलिया केर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में शतकीय पारी खेलकर एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वह टी20 इंटरनेशनल में लगातार 11 पारियों में 30 या उससे अधिक रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी (पुरुष और महिला दोनों में) बन गई हैं।

न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर अमेलिया केर (Amelia Kerr) ने साउथ अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में शतकीय पारी खेलकर एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने जो कारनामा किया है, उससे उन्होंने रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा (Rohit Sharma, Abhishek Sharma) जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है।

अमेलिया केर अब दुनिया की पहली खिलाड़ी (पुरुष और महिला दोनों में) बन गई हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में लगातार 11 पारियों में 30 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं।

Amelia Kerr ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, चौथे टी20आई मैच (NZ W vs SA W) के दौरान 31 रन बनाने के साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा 30 प्लस स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और पांचवें टी20आई मैच में आज शतक जड़ने के बाद उन्होंने अपने इस रिकॉर्ड को सबसे अनोखा बना दिया।

इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका की चमारी अटापट्टू और रोमानिया की रेबेका ब्लेक के नाम था, जिन्होंने लगातार 9 बार ऐसा किया था। वहीं, में, टी20आई में मोहम्मद रिजवान, रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा के नाम ये रिकॉर्ड है, जिन्होंने लगातार 7 पारियों में 30+ स्कोर किया था। केर ने अब इन सबको काफी पीछे छोड़ दिया है।

सबसे ज्यादा लगातार 30 प्लस स्कोर बनाने वाले बैटर्स

अमेलिया केर- 11 बार

चमारी अटापट्टू-9 बार

रेबेका ब्लेक-9 बार

रोहित शर्मा- 7 बार

अभिषेक शर्मा- 7 बार

बता दें कि अमेलिया केर ने पिछली 11 पारियों में 140 के स्ट्राइक रेट से 669 रन बनाए। उन्होंने गेंद से भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 विकेट लिए। हाल ही में केल महिला टी20आई में बतौर फुल आईसीसी मेंबर्स में सबसे तेज 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनीं।

केन के दम पर न्यूजीलैंड ने 4-1 से जीती टी20 सीरीज

अमेलिया केर ने न्यूजीलैंड को पांचवें टी20आई मैच में 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 194 रन का स्कोर खड़ा करने में मदद की। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 102 रन ही बना सकी और न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने आखिरी टी20आई मैच 92 रन से अपने नाम किया और पांच मैचों की टी20 सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया।