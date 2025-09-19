Saturday, September 20, 2025
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हमीरपुर जेल में कैदी की मौत पर मृतक के परिवार से मिले, न्याय का दिया भरोसा

हमीरपुर: हमीरपुर जेल में बंद कैदी अनिल तिवारी (33) की संदिग्ध मौत के बाद सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मृतक के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और न्याय का भरोसा दिलाया।

​जेल में हुई अनिल तिवारी की मौत

सदर कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर गांव निवासी अनिल तिवारी को हाल ही में एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार कर हमीरपुर जेल भेजा गया था। परिजनों का आरोप है कि जेल में आने के तीसरे ही दिन अनिल को बुरी तरह से पीटा गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अनिल के शव पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे उनके आरोपों को बल मिलता है। परिजनों ने इस मामले में जेलर और डिप्टी जेलर समेत आठ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

​अजय राय ने परिवार को दिया न्याय का भरोसा

घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सूरजपुर गांव पहुंचे और अनिल तिवारी के शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। उन्होंने अनिल की पत्नी पूजा तिवारी और अन्य परिजनों से बात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अजय राय ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। उन्होंने सवाल उठाया कि जेल जैसी सुरक्षित जगह पर एक कैदी की मौत कैसे हो सकती है? उन्होंने इसे प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी।

​राज्य सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग

​अजय राय ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जेल में इस तरह की घटनाएँ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं। अजय राय ने कहा कि सरकार को तत्काल इस पर ध्यान देना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस घटना ने एक बार फिर जेलों में कैदियों के मानवाधिकारों और सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है।

