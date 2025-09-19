परिवार से मिलने गई थी पत्नी, पासपोर्ट चुराकर अमेरिका भाग गया पति; वॉट्सएप पर दी तलाक की जानकारी

हैदराबाद की हना अहमद खान की जिंदगी तब बदल गई जब उनके पति उन्हें अकेला छोड़कर अमेरिका चले गए। वो हना का पासपोर्ट ग्रीन कार्ड और जरूरी दस्तावेज भी साथ ले गए। हना के पति ने उनके पिता को मैसेज करके तलाक की जानकारी दी। हना ने विदेश मंत्रालय से मदद मांगी है।

हैदराबाद की रहने वाली एक युवती हना अहमद खान की जिंदगी उस समय एक झटके में नर्क में बदल गई, जब उसे पता चला कि उसका पति उन्हें अकेला छोड़कर अमेरिका वापस लौट गया है। वह अपने साथ हना का पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड और जरूरी दस्तावेज भी लेकर गया है।

इतना ही नहीं, हना के पति ने उसके पिता को मैसेज करके बताया है कि उसने कोर्ट से तलाक की अनुमति भी ले ली है। हना को नहीं पता कि बात तलाक तक कैसे पहुंची। इन सबसे परेशान हना ने विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है।

2022 में हुई थी दोनों की शादी

हना की शादी 22 जून, 2022 को काचीगुडा के निंबोलीआड्डा निवासी 36 वर्षीय मोहम्मद जैनउद्दीन से हुई थी। जैनउद्दीन ने बाद में अमेरिकी नागरिकता ले ली थी और वह वहां पुलिस में भर्ती हो गया था। शादी के लगभग दो साल बाद फरवरी 2024 में हना को अमेरिका जाकर अपने पति से मिलने का मौका मिला।

हना को वहीं ग्रीन कार्ड और सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल गया। लेकिन एक साल में ही स्थिति गंभीर हो गई। 7 फरवरी 2025 को जैनउद्दीन हना को लेकर हैदराबाद आया। दोनों एक होटल में ठहरे। कुछ दिन बाद जैनउद्दीन ने हना से अपने परिवार से जाकर मिलने को कहा। जब हना वहां गई, तो पीछे से जैनउद्दीन ने उसका पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड और जरूरी दस्तावेज लेकर अमेरिका की फ्लाइट पकड़ ली।

हना का कहना है कि इन दस्तावेजों के बिना वह अमेरिका में अपनी कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकती है। वहीं जैनउद्दीन ने हना के पिता को मैसेज तक तलाक लेने की जानकारी भी दी है। हना के भाई का कहना है कि जैनउद्दीन उससे शिकागो में रहने के दौरान मारपीट करता था। अब सामाजिक कार्यकर्ता हना को इंसाफ दिलाने की कोशिश में जुटे हैं।