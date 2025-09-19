लेखपाल पर ग्रामीणों को धमकाकर पैसे वसूलने का आरोप, जिलाधिकारी से शिकायत

हमीरपुर: जिले के सुमेरपुर तहसील में स्थित ग्राम गौरा के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि गाँव का लेखपाल छत्रपाल सिंह, सरकारी कामों के लिए उनसे जबरन पैसे वसूलता है। ग्रामीणों ने लेखपाल पर धमकाने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी आरोप लगाया है।

​धमकी और जबरन वसूली का आरोप

​शिकायत पत्र में ग्रामीणों ने बताया कि लेखपाल छत्रपाल सिंह आय, जाति, निवास और जमीन से जुड़े हर काम के लिए मनमाने ढंग से पैसों की मांग करता है। ग्रामीणों के अनुसार, वह आय जाती आदि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक से 2,000 रुपये, विरासत दर्ज करने मे भी एक से 5 हजार तथा चकरोड मापने के लिए 5,000 से 10,000 रुपये तक वसूलता है। आरोप यह भी है कि यदि कोई गरीब किसान सरकार से मिलने वाली सहायता राशि का 50% हिस्सा नहीं देता है, तो लेखपाल उसका काम अधूरा छोड़ देता है।

​पेंशन और सरकारी योजनाओं में बाधा

​शिकायत में कहा गया है कि गरीब और असहाय वृद्ध व विधवा महिलाएँ पेंशन बनवाने के लिए भटक रही हैं, लेकिन लेखपाल उनके आय की रिपोर्ट 3 लाख रुपये से अधिक बता देता है, जिससे वे सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल का व्यवहार दबंग किस्म का है और वह पैसों के लिए उन्हें धमकाता भी है।

​पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी

​ग्रामीणों ने बताया कि लेखपाल छत्रपाल सिंह पहले भी घूस लेते हुए पकड़ा जा चुका है और जेल जा चुका है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से लेखपाल का तबादला किसी और गाँव में करने की मांग की है ताकि गाँव के लोगों को राहत मिल सके।

​इस मामले में जिलाधिकारी ने जाँच का आश्वासन दिया है और कहा है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो लेखपाल के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस मौके पर सुनील कुमार, इन्द्रेश कुमार तथ राजेश आदि मौजूद रहे।