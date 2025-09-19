निर्वाचक नामावलियों के मैपिंग का कार्य बीस सितम्बर तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाये पूर्ण : डीएम

विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में डीएम ने की बैठक

आजमगढ़। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में कल साएं कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्ष-2003 की निर्वाचक नामावली से 2025 की निर्वाचक नामावली की मैपिंग कराया जाए। उन्होंने बताया कि 2003 की निर्वाचक नामावली की प्रति सभी तहसील को उपलब्ध करा दी गयी है। 2025 की निर्वाचक नामावली अन्तिम प्रकाशन के समय उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने बताया कि मैपिंग का प्रारूप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये पी०पी०टी० में उपलब्ध है, जिसकी प्रति एस०एस०आर० ग्रुप में भेजी गयी है।

जिलाधिकारी ने समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मैपिंग का कार्य 20 सितम्बर, 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि जुलाई 2026 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले बी०एल०ओ० की सूची तैयार कर बदले जाने की कार्यवाही की जाय। बी०एल०ओ० की नियुक्ति संबंधी आयोग के निर्देश में प्रस्तावित बी०एल०ओ० जिसकी आयोग से अनुमति प्राप्त होनी थी, आयोग की अनुमति प्राप्त हो गयी है, उन बी०एल०ओ० के ईपिक नम्बर ई०आर०ओ०नेट पर अपडेट कराते हुए उनके आई कार्ड का पी०डी०एफ० डाउनलोड कर दिनांक-18 सितम्बर 2025 तक जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे उनके आई कार्ड फर्म से मुद्रित कराकर उपलब्ध कराया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के आयोग के बी०एल०ओ० आईकार्ड जो मुद्रित कराकर उपलब्ध कराये गये है, उनका वितरण शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के बी०एल०ओ० का मतदेय स्थल की संख्या सहित नाम एवं मोबाइल नम्बर का ऐप/लिंक तैयार कराया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन नामावलियों के प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचक नामावली में विभिन्न प्रकार की त्रुटिया यथा मकान संख्या-0, 00 या ग्राम का नाम आदि होना, फोटो अस्पष्ट होना, किसी प्रकार का कामा, डाट, हैज आदि चिन्ह होना को संशोधित किया जाना है। तहसील क्षेत्र में स्थित माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में ई०एल०सी० का गठन कराकर सूची उपलब्ध कराया जाए। बी०एल०ओ० एवं सुपरवाइजर को प्रशिक्षित कर प्रमाण-पत्र एवं फोटो/वीडियो दिनांक-23 सितम्बर 2025 तक उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि बी०एल०ओ०/सपुरवाइजर के माह-जुलाई, 2025 के मानदेय भुगतान हेतु सूची शीघ्र उपलब्ध कराये, जिससे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में कोई असुविधा न हो। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी श्री संजीव ओझा, समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बृजेश श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।