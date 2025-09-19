Saturday, September 20, 2025
spot_img
HomeMarqueeककवा रोड पर गरजा बाबा का बुलडोजर,मानक के विपरीत बने मकानों पर...
MarqueeUttar PradeshOther

ककवा रोड पर गरजा बाबा का बुलडोजर,मानक के विपरीत बने मकानों पर हुई कार्रवाई

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
93

18 सितम्बर अमेठी के ककवा रोड पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए बनाई जा रही सर्विस लेन को लेकर प्रशासन ने गुरुवार सुबह 11 बजे से बड़ी कार्रवाई की। मानक के विपरीत बने मकानों पर बुलडोजर चला और कई घरों को आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया।

उप जिलाधिकारी आशीष सिंह ने पहले ही प्रभावित लोगों को कई बार नोटिस जारी किए थे और घर-घर जाकर समझाया था कि सर्विस लेन के लिए साढ़े तीन मीटर का मानक तय है। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वे अपने मकानों को मानक के भीतर कर लें, लेकिन चेतावनी के बावजूद कई मकान मालिकों ने निर्माण नहीं हटाया।

आज कार्रवाई के दौरान एसडीएम आशीष सिंह के साथ कोतवाली सेकंड इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार यादव, पुलिस बल, राजस्व निरीक्षक राजकुमार सिंह, लेखपाल प्रभारी सुधांशु श्रीवास्तव तथा सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अमेठी नगर पंचायत की टीम ने भी प्रशासन को सहयोग दिया।

कार्रवाई के दौरान कुछ मकानों को क्षतिग्रस्त किया गया, जबकि कई मकान मालिकों को दो दिन की मोहलत देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो बुलडोजर फिर से गरजेगा और सख्त कार्रवाई होगी।

Previous article
रोजगार सृजन से अमेठी में तेजी से बदल रही महिला सशक्तिकरण की तस्वीर
Next article
निर्वाचक नामावलियों के मैपिंग का कार्य बीस सितम्बर तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाये पूर्ण : डीएम
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved