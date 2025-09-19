ककवा रोड पर गरजा बाबा का बुलडोजर,मानक के विपरीत बने मकानों पर हुई कार्रवाई

18 सितम्बर अमेठी के ककवा रोड पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए बनाई जा रही सर्विस लेन को लेकर प्रशासन ने गुरुवार सुबह 11 बजे से बड़ी कार्रवाई की। मानक के विपरीत बने मकानों पर बुलडोजर चला और कई घरों को आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया।

उप जिलाधिकारी आशीष सिंह ने पहले ही प्रभावित लोगों को कई बार नोटिस जारी किए थे और घर-घर जाकर समझाया था कि सर्विस लेन के लिए साढ़े तीन मीटर का मानक तय है। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वे अपने मकानों को मानक के भीतर कर लें, लेकिन चेतावनी के बावजूद कई मकान मालिकों ने निर्माण नहीं हटाया।

आज कार्रवाई के दौरान एसडीएम आशीष सिंह के साथ कोतवाली सेकंड इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार यादव, पुलिस बल, राजस्व निरीक्षक राजकुमार सिंह, लेखपाल प्रभारी सुधांशु श्रीवास्तव तथा सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अमेठी नगर पंचायत की टीम ने भी प्रशासन को सहयोग दिया।

कार्रवाई के दौरान कुछ मकानों को क्षतिग्रस्त किया गया, जबकि कई मकान मालिकों को दो दिन की मोहलत देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो बुलडोजर फिर से गरजेगा और सख्त कार्रवाई होगी।