Wednesday, April 15, 2026
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संविधान बचाओ संवाद में गरजे कांग्रेस नेता, बाबा साहेब की जयंती पर लिया संकल्प

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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संविधान की रक्षा ही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि: अजय कुमार लल्लू

तानाशाही के खिलाफ संविधान को बताया सबसे बड़ा रक्षा कवच

सहिली में डॉ भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर भव्य आयोजन

फतेहपुर। बिंदकी विधानसभा क्षेत्र के सहिली ग्राम स्थित कुशवाहा गेस्ट हाउस में डॉ भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य ‘संविधान बचाओ संवाद एवं कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अजय कुमार लल्लू ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

सभा को संबोधित करते हुए अजय कुमार लल्लू ने कहा कि वर्तमान समय में देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें संविधान ही सबसे बड़ा रक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि संविधान के मूल्यों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बाबा साहेब के आदर्शों पर चलते हुए ही एक समतामूलक समाज की स्थापना संभव है। कार्यक्रम के आयोजक एआईसीसी सदस्य शिवाकांत तिवारी ने कहा कि जनता के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहेंगे।

वहीं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हेमलता पटेल ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने हमें शिक्षित होने और संघर्ष करने का मार्ग दिखाया है, जिस पर चलकर हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने एक स्वर में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प दोहराया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। सहिली ग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और प्रबुद्धजनों की भागीदारी रही, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी, शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा, मिसबाहुल हक, उदित अवस्थी, वीरेंद्र सिंह चौहान, युवा जिला अध्यक्ष आकाश शुक्ला, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष मोहित कुमार वर्मा, रावेंद्र पटेल, मोहसिन खान, सुधाकर अवस्थी, शबनम खान, हम्माद हुसैन, कलीम उल्ला सिद्दीकी, देवी प्रकाश दुबे सहित सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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