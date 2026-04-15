भये प्रकट कृपाला, दीनदयाला कौशल्या हित कारी

नव दिवसीय सांगितमयी रामकथा के तीसरे दिन राम जन्म में उत्सव का वातावरण

लम्भुआ सुल्तानपुर। स्थानीय क्षेत्र के चौकिया गाँव में नव दिवसीय संगीतमयी श्रीराम कथा के तीसरे दिन कथा आचार्य पंडित राकेश जी महराज ने राम जन्म के कथा का मोहक वर्णन किया। बालकाण्ड में प्रवेश करते हुए राम जन्म का सुनाते हुए महराज जी ने कहाँ कि लोक कल्याण और असुरो के विनाश के लिये मर्यादापुरुषोंतम भगवान राम के अयोध्या के राजा दशरथ के यंहा तीनो भाइयो के साथ जन्म लिया।

मधुमास माह कि नवमी तिथि में जन्मे प्रभु राम के जन्म समय का रोचक कथा का विस्तार करते हुए पंडित राकेश जी ने आगे कहाँ कि भगवान के जन्म लेते ही अयोध्या का वातावरण भक्तिमय हो गया। चारो तरफ उल्लास और हर्ष माहौल हो गया। जानकारी होते ही अयोध्यावासी उत्सव मनाने लगे। घर घर सोहर और बधाईया गाई जाने लगी। राम जन्म के पहले महाराज जी ने सती चरित्र कि कथा का विस्तार से व्याख्या कि गई।

जन्म के बाद कथा पंडाल में उत्सव का आयोजन किया गया जिसमे राम भक्त घंटो सोहर गीतों पर झूमते रहे। मुख्य यजमान राम जन पाण्डेय और विमला देवी द्वारा आरती की गई। राम कथा में मुख्य रूप से लम्भुआ विधानसभा के युवा भाजपा नेता विकास वर्मा ‘राम सिंह, बृज मोहन सिंह कमलाकांत पाण्डेय, राम चंद्र सिंह, माता प्रसाद सिंह, राम कृष्ण पाण्डेय, प्रभव पाण्डेय,अनय पाण्डेय अवनीश सिंह समेत बड़ी सख्या में कथा प्रेमी मौजूद थे।