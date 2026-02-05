Thursday, February 5, 2026
‘दिल्ली में ड्रामा कर रही हैं सीएम’, ममता के SC पहुंचने पर भाजपा ने साधा निशाना; बताया- ‘राजनीतिक पाखंड’

भाजपा ने ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे और एसआईआर (मतदाता सूची पुनरीक्षण) विरोध को ‘राजनीतिक पाखंड’ बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ‘वोटर लिस्ट शुद्धिकरण’ से घबरा रही है, जिससे उसका अवैध वोट बैंक बिखर जाएगा। भाजपा नेताओं ने ममता के पुराने रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह घुसपैठियों को बचाने के लिए दिल्ली में ‘ड्रामा’ कर रही हैं, जबकि अन्य राज्यों में एसआईआर शांतिपूर्ण है।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे और एसआईआर के विरोध को भाजपा ने एक बड़ा ”राजनीतिक पाखंड” करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा खुद पश्चिम बंगाल का पक्ष रखने और एसाआईआर की आड़ में लोकतंत्र को खत्म किये जाने के आरोपों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है।

भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य एवं केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुकांत मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस पर ‘वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण’ से घबराने का आरोप लगाया।

बंगाल में SIR पर रार

शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी चाहे जो भी कर लें, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया होकर रहेगी। उन्होंने कहा, ” देश के 12 राज्यों में यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, लेकिन केवल बंगाल में ही अराजकता क्यों है? उनके अनुसार यह यहां की सत्ताधारी पार्टी को डर है कि सच्चाई सामने आने पर उनका अवैध वोट बैंक बिखर जाएगा।”

भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी के पुराने रुख पर तंज कसते हुए याद दिलाया कि चार अगस्त 2005 को उन्होंने खुद संसद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर कागज फेंके थे। आज वही ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए दिल्ली में धरने पर बैठी हैं।

पश्चिम बंगाल भाजपा के नेताओं ने ममता बनर्जी सरकार पर बांग्लादेश के साथ 2200 किमी लंबी सीमा का फायदा उठाकर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एसआइआर के दौरान बीएलओ को धमकाया गया और बिना जांच के मतदाता सूची का ड्राफ्ट चुनाव आयोग की बेवसाइट पर डलवाया गया।

भाजपा का ममता पर निशाना

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ममता बनर्जी के पास कोलकाता के भीषण अग्निकांड के पीड़त से मिलने का समय नहीं है। लेकिन घुसपैठियों के हितों की रक्षा के लिए दिल्ली में ड्रामा करने का समय है। केंद्रीय मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड को लेकर ममता बनर्जी के गलत तथ्यों को दुरुस्त किया है।

मजूमदार ने राज्य सरकार के उस दावे को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें एसआइआर के कारण बीएलओ की मृत्यु की बात कही गई थी। उन्होंने इसे ”भ्रामक और झूठा प्रचार” बताया।भाजपा ने साफ किया कि घुसपैठियों को बाहर करने के लिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति जारी रहेगी।

