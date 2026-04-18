नवाबों के शहर में बॉन की दस्तक — बेहतरीन ब्रेड के साथ दिल जीतने की शुरुआत

लखनऊ, बॉन, जो भारत के सबसे भरोसेमंद बेकरी ब्रांड्स में से एक है, ने अब लखनऊ में कदम रख दिया है—एक ऐसा शहर जो अपनी नवाबी तहज़ीब और बेमिसाल खानपान के लिए जाना जाता है।

ऐसे शहर में, जहां स्वाद सिर्फ पसंद नहीं बल्कि एक विरासत है, बॉन एक नए दावेदार के रूप में आया है, जो अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है।

लखनऊ ने हमेशा खाने के मामले में ऊंचे मानक स्थापित किए हैं। यहां हर निवाले में रिचनेस, ऑथेंटिसिटी और परफेक्शन की उम्मीद की जाती है। इसी गहरी समझ के साथ, बॉन अपने ताज़गी, मुलायमपन और लगातार गुणवत्ता की विरासत को शहर में अपने ब्रेड और अन्य उत्पादों के ज़रिए लेकर आया है।

एक खास डिजिटल कैंपेन

इस भव्य एंट्री को एक प्रभावशाली अभियान लाइन के साथ पेश किया गया है, जो लखनऊ की भाषा बोलती है:

“ब्रेड में नवाब कौन? लखनऊ बोलेगा बॉन।”

यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है—

एक निमंत्रण बॉन के ब्राउन ब्रेड, ट्रू ज़ीरो मैदा, आटा होल व्हीट, गार्लिक ब्रेड, बन, पिज़्ज़ा बेस और कुलचा जैसे प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को अनुभव करने का।

यह हर घर, हर किचन और हर डाइनिंग टेबल के लिए एक मौका है—स्वाद लें, तुलना करें और खुद फैसला करें।

हर जरूरत के लिए विविध विकल्प

डेली यूज़ प्रोडक्ट्स से लेकर हेल्दी वेरिएंट्स तक, बॉन का विस्तृत पोर्टफोलियो लखनऊ के लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी में सहज रूप से शामिल होने के साथ-साथ उनकी उम्मीदों को और ऊंचा करने का लक्ष्य रखता है।

मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और क्वालिटी के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, ब्रांड यह सुनिश्चित करता है कि हर स्लाइस अपने वादे पर खरा उतरे।

अब लखनऊ के निवासी बॉन के प्रोडक्ट्स को अपने नजदीकी जनरल स्टोर्स, रिलायंस रिटेल, डीमार्ट से खरीद सकते हैं या फिर ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डर कर सकते हैं।

बॉन के बारे में

1985 में दूरदर्शी संस्थापक श्री मनजीत सिंह द्वारा स्थापित, बॉन एक क्वालिटी-ड्रिवन FMCG कंपनी है जिसका मुख्यालय लुधियाना, पंजाब में स्थित है।

यह ब्रांड उत्तर भारत में ब्रेड और बेकरी उत्पादों के लिए जाना जाता है और कई शहरों में मजबूत बाजार उपस्थिति रखता है।

कंपनी ब्रेड, बिस्कुट, केक, रस्क और कुकीज़ सहित कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, जो भारत के साथ-साथ 55+ देशों में तीन महाद्वीपों तक निर्यात किए जाते हैं।

बॉन को भारत सरकार द्वारा नेशनल अवॉर्ड फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स से भी सम्मानित किया जा चुका है।