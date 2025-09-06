रामगंज रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला 45 वर्षीय व्यक्ति का शव

घटना का कारण स्पष्ट नहीं

रामगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह रामगंज रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान रामबहाल के रूप में हुई। वह 45 वर्षीय था और ग्राम पंवारिया अग्रेसर का रहने वाला था।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने तुरंत क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी अमेठी मनोज मिश्र ने फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

सीओ मनोज मिश्र ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस इस मामले की हर दिशा में जांच कर रही है। घटना के बाद से क्षेत्र में चर्चा का माहौल है।