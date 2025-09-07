Sunday, September 7, 2025
भाषा विश्वविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन

लखनऊ,। ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के गृह विज्ञान विभाग द्वारा “राष्ट्रीय पोषण सप्ताह” (1–7 सितम्बर 2025) के उपलक्ष्य में एक विशेष स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफ़ेसर अजय तनेजा के संरक्षण तथा विज्ञान संकायाध्यक्ष एवं गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. तत्हीर फात्मा के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ।
यह शिविर नरहरपुर गाँव स्थित एच. ए. एन. पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया, जिसका संचालन गृह विज्ञान विभाग की अस्थायी सहायक प्रोफेसर डॉ. कीर्तिमा सचान एवं डॉ. कल्पना देवी के निर्देशन में हुआ। शिविर में बी.ए. एवं एम.ए. गृह विज्ञान की छात्राओं ने सक्रिय योगदान दिया।
शिविर के दौरान विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की ऊँचाई और वजन की माप कर बीएमआई (BMI) की गणना की गई। निष्कर्षों में पाया गया कि अधिकांश छात्राओं का बीएमआई सामान्य श्रेणी में है, जबकि कुछ बालकों में पोषण की कमी देखी गई। ऐसे मामलों को चिन्हित कर उन्हें आवश्यक परामर्श एवं सुझाव दिए गए।
इसके अतिरिक्त, परामर्श सत्र में डॉ. कीर्तिमा सचान एवं डॉ. कल्पना देवी ने बच्चों को संतुलित आहार, उचित पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता और बालिका शिक्षा के महत्व पर सरल एवं प्रभावी ढंग से जागरूक किया। विद्यार्थियों ने अत्यंत उत्साह और रुचि के साथ सभी गतिविधियों में भाग लिया।
विद्यालय के विभिन्न वर्गों के छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता से यह कार्यक्रम अत्यंत सफल, उपयोगी और प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। गृह विज्ञान विभाग का यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्र में पोषण एवं स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय पहल के रूप में सराहा गया।

