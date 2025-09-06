यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध की गई टिप्पणी को लेकर एफ आई आर दर्ज करने की मांग

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को संग्रामपुर थाने पर इकट्ठा होकर सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध की गई टिप्पणी को लेकर एफ आई आर दर्ज करने की मांग की है।

यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जी अमेठी के बेटे हैं, यहां के हर घर से उनका पारिवारिक नाता जुड़ा है। ऐसे में उनके ऊपर की गई अपमानजनक टिप्पणी को अमेठी कांग्रेस और यूथ कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। यह न केवल राहुल गांधी जी के मान-सम्मान पर चोट है, बल्कि अमेठी की जनता की भावनाओं का भी अपमान है।”

उन्होंने कहा कि जन नेता श्री राहुल गांधी जी को गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश भाजपा और आरएसएस द्वारा लगातार की जा रही है।

चोरी में पकड़े जाने के बाद भाजपा अब झूठ और अफवाहों के सहारे राजनीति कर रही है। देश की जनता जान चुकी है कि भाजपा ने वोट चोरी करके सत्ता पाई है। राहुल गांधी जी ने कभी किसी पर निजी टिप्पणी नहीं की, लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोग लगातार उन पर अनर्गल आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी और अमेठी की जनता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। शुभम सिंह ने स्पष्ट कहा कि यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो यूथ कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष के लिए तैयार है।

“इस मौके पर यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बृजेश मिश्रा, विधानसभा अध्यक्ष लोहा सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सभाजीत शुक्ला, महासचिव अमरेश शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष नन्हे यादव, जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश प्रताप सिंह, जिला महासचिव रवि मौर्य, जिला सचिव राकेश मौर्य, अजय गुप्ता, बिन्नू सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी बृजेश सिंह, यूथ कांग्रेस नेता शिवेंद्र विक्रम सिंह, प्रभात तिवारी, भूपेंद्र सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।