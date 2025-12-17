Friday, December 19, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshAzamgarhएरियर भुगतान को लेकर ए0एन0एम0 ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
MarqueeUttar PradeshAzamgarh

एरियर भुगतान को लेकर ए0एन0एम0 ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
79

आजमगढ़। ट्रांसफर और एरियर से प्रताड़ित महिला स्वास्थ्यकर्मी पहुंची डीएम दरबार मुख्यमंत्री तक लगाई गुहार। मंगलवार को मातृ शिशु कल्याण संघ के तत्वाधान में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची एएनएम बहनों ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नामित ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। संघ जिला मंत्री सुशीला भारद्वाज का आरोप है कि ब्लॉकों पर हम एनम बहनों से पैसे की मांग की जा रही है जो बहने देने में असमर्थ है उन्हें कभी ट्रांसफर तो कभी एरियर के नाम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम बहनों का घर से लम्बी दूरी पर तबादला किया जा रहा है। सभी जिले में 2000 से 2800 ग्रेड पे एरियर का भुगतान हो चुका लेकिन आजमगढ़ जनपद में भुगतान के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन मे ए0एन0एम0 द्वारा बताया गया कि ए0एन0एम0 द्वारा अपने वर्तमान स्थान पर रहकर के भी खाली पड़े सब सेंटर पर नियमित टीकाकरण किया जा रहा है।

जिससे कि टीकाकरण बाधित हो रहा है। और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। 2000 से 2800 ग्रेड पे का एरियर का भुगतान हर जिला में हो चुका है, लेकिन आजमगढ़ में एरियर का भुगतान के लिए हर सी०एच०सी० पर पैसे की मांग की जा रही है। उसी की वजह से हम लागो का भुगतान नहीं हो पा रहा है I ए0एन0एम0 द्वारा सौंपे ज्ञापन मे जिलाधिकारी से संज्ञान लेने की मांग की गयी और कहा गया कि हम सभी महिला को 10 वर्ष पूर्ण पर एच०वी ट्रेनिंग के लिये भेजा जाता है। इसमें भी धांधली होती जा रही है ! सिनियर को छोड़कर जूनियर को एच०वी के लिये भेजा जाता है। इस बात बात पर भी संज्ञान मे लिया जाये। इस दौरान सुषमा, अमरावती यादव, अंतिम शुक्ला, सरिता देवी, रागिनी सिंह, अनुरागिनी राय, अनीता विश्वकर्मा, निधि राय, सुलेखा आदि उपस्थित रही।

Previous article
भोजपुरी हमारी विरासत, हमारी पहचान” अंतरराष्ट्रीय भोजपुरी संगम की आवश्यक बैठक संपन्न
Next article
ग्रापए ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सदर विधायक को सौंपा
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved