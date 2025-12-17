एरियर भुगतान को लेकर ए0एन0एम0 ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

आजमगढ़। ट्रांसफर और एरियर से प्रताड़ित महिला स्वास्थ्यकर्मी पहुंची डीएम दरबार मुख्यमंत्री तक लगाई गुहार। मंगलवार को मातृ शिशु कल्याण संघ के तत्वाधान में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची एएनएम बहनों ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नामित ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। संघ जिला मंत्री सुशीला भारद्वाज का आरोप है कि ब्लॉकों पर हम एनम बहनों से पैसे की मांग की जा रही है जो बहने देने में असमर्थ है उन्हें कभी ट्रांसफर तो कभी एरियर के नाम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम बहनों का घर से लम्बी दूरी पर तबादला किया जा रहा है। सभी जिले में 2000 से 2800 ग्रेड पे एरियर का भुगतान हो चुका लेकिन आजमगढ़ जनपद में भुगतान के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन मे ए0एन0एम0 द्वारा बताया गया कि ए0एन0एम0 द्वारा अपने वर्तमान स्थान पर रहकर के भी खाली पड़े सब सेंटर पर नियमित टीकाकरण किया जा रहा है।

जिससे कि टीकाकरण बाधित हो रहा है। और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। 2000 से 2800 ग्रेड पे का एरियर का भुगतान हर जिला में हो चुका है, लेकिन आजमगढ़ में एरियर का भुगतान के लिए हर सी०एच०सी० पर पैसे की मांग की जा रही है। उसी की वजह से हम लागो का भुगतान नहीं हो पा रहा है I ए0एन0एम0 द्वारा सौंपे ज्ञापन मे जिलाधिकारी से संज्ञान लेने की मांग की गयी और कहा गया कि हम सभी महिला को 10 वर्ष पूर्ण पर एच०वी ट्रेनिंग के लिये भेजा जाता है। इसमें भी धांधली होती जा रही है ! सिनियर को छोड़कर जूनियर को एच०वी के लिये भेजा जाता है। इस बात बात पर भी संज्ञान मे लिया जाये। इस दौरान सुषमा, अमरावती यादव, अंतिम शुक्ला, सरिता देवी, रागिनी सिंह, अनुरागिनी राय, अनीता विश्वकर्मा, निधि राय, सुलेखा आदि उपस्थित रही।